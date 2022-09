Bundeswehr-Pilotin zeigt Kindern in Füssen das Fliegen

Zum Abschluss des AZ-Ferienprogramms dürfen wieder etliche Kinder beim Luftsportverein Füssen abheben. Eine bessere Lehrerin können sie sich kaum wünschen.

05.09.2022 | Stand: 05:40 Uhr

Als Pilotin Aileen Roll um kurz nach elf die Rotoren anschmiss, stieg bei Ida so langsam die Nervosität. Die Neunjährige war schließlich zuvor noch nie in einem Flugzeug gesessen. Dank einer gemeinsamen Aktion des Luftsportvereins Füssen und der Allgäuer Zeitung änderte sich das für das Mädchen aus Füssen am Wochenende. Bei der letzten Veranstaltung des Ferienprogramms der AZ durfte die Neunjährige jetzt in einem SF25C Motorsegler Platz nehmen. Und dabei gut 20 Minuten lang die Region von oben sehen.

Bundeswehr-Pilotin Aileen Roll zeigt Kindern in Füssen das Fliegen

Ihr Aufregung legte sich dann schon nach wenigen Minuten. Denn sie hatte ja eine sehr erfahrene Pilotin im Cockpit neben sich sitzen. Aileen Roll (22) fliegt nämlich normalerweise Helikopter bei der Bundeswehr und hat trotz ihres noch jungen Alters bereits eine beachtliche Zahl an Flugstunden absolviert.

Noch bevor sie mit ihrem jungen Fluggast in die Luft abhob, erklärte die Pilotin geduldig alle Instrumente in dem 80 PS starken Motorsegler: Hier das Altimeter, dort die Geschwindigkeitsanzeige und noch viele Instrumente mehr.

Als allererste war Ida am Samstag mit ihren Eltern zum Gelände des Luftsportvereins gekommen. Damit hatte das Mädchen auch das Privileg, als allererste ins Flugzeug steigen zu dürfen.

Zuvor hatte sie sich noch mit Daniela aus Heidelsbuch bei Hopfen unterhalten. Die 13-Jährige hatte ihren „Fluggutschein“ bei der Kletteraktion mit der Bergwacht Füssen ergattert – ebenfalls Teil unseres Ferienprogramm.

Thomas Bäurle vom Luftsportverein Füssen führt Buben und Mädchen durch den Hangar. Bild: Benedikt Siegert

Ferienprogramm der Allgäuer Zeitung gibt es seit 40 Jahren

„Wir sind von Anfang an dabei und werden es auch bleiben“, sagt Mike Samer vom Luftsportverein Füssen. Schon als der damalige Redaktionsleiter Arno Späth vor 40 Jahren die Idee dazu gebar, durften die ersten Buben und Mädchen bei den Ferien mit der AZ durch die Lüfte schweben. Heuer, bei der 40. Auflage, waren wieder über 350 Kinder mit dabei. Die Aktion gemeinsam mit dem Luftsportverein bildet traditionell den Abschluss des Ferienprogramms. Schließlich beginnt nun ja schon bald wieder die Schule.

Kein Gedanken an die Schule

Doch an den naheneden Unterricht wollte noch niemand der Kinder- und Jugendlichen denken, die zum Gelände des Luftsportvereins kamen. Fasziniert lauschten sie den Erklärungen von Thomas Bäurle, dem Vorsitzenden des Vereins. Er zeigt ihnen im Hangar die verschiedenen Arten von Flugzeugen, die von Füssen aus abheben. Viele „Ahs und Ohos“ waren dabei zu vernehmen. Und so ließ sich auch die Wartezeit etwas vertreiben, bis der rot-weiße Motorsegler wieder auf der Piste landete. Denn pro Rundflug konnte nur ein Mädchen oder Bub Platz neben dem Pilot nehmen. Dafür aber umso mehr das Flieger-Flair genießen. Mit Bordfunk und stilechter Sonnenbrille.