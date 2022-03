Bundeswehr führt Großübung im Ostallgäu durch - diese Orte sind betroffen

Im Ostallgäu findet eine Groß-Übung der Bundeswehr statt. Am 30.3. und 31.3.22 sind Truppen in der Region von Pfronten über Füssen bis Marktoberdorf unterwegs.

16.03.2022 | Stand: 15:33 Uhr

Übung der Bundeswehr im Ostallgäu: Wie Verantwortliche der Stadt Füssen mitteilen, steigt Ende März eine großangelegte Übung der Bundeswehr in der Region.

Bürgerinnen und Bürger sollten sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. Erste Infos zu Termin und Ortschaften.

Termin: Wann ist die Bundeswehr-Übung 2022 im Ostallgäu?

Die Groß-Übung findet laut Mitteilung am Mittwoch und Donnerstag, 30.3. bis 31.3.22, während der kompletten Tage statt.

Wo findet die Bundeswehr-Übung im Ostallgäu statt?

Laut Mitteilung erstreckt sich die Übung über einen großen Raum im Ostallgäu. Etliche Orte, Gemeinden und Städte sind betroffen.

Aufgezählt werden:

Füssen

Marktoberdorf

Nesselwang

Unterthingau

Eisenberg

Görisried

Halblech

Hopferau

Lechbruck

Lengenwang

Pfronten

Rieden

Roßhaupten

Rückholz

Seeg

Stötten am Auerberg

Wald.

Bundeswehr-Übung im Ostallgäu 2022: So soll sich die Bevölkerung verhalten

In der Ankündigungs-Mitteilung heißt es, dass sich die Bevölkerung von den Einrichtungen der übenden Truppen der Bundeswehr fernhalten soll. Explizit wird dabei auf die Gefahren liegen gelassener Sprengmittel (Fundmunition und ähnliches) hingewiesen. Nicht anfassen!

Zuletzt hatte vor wenigen Tagen eine Schießübung der Bundeswehr in Weißensee für Aufregung gesorgt. Die Schüsse waren bis nach Hopfen am See zu hören - dort untergebrachte ukrainische Flüchtlinge wurden dadurch in Panik versetzt. Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter musste beruhigen.

Entstehen Schäden durch die Groß-Übung der Bundeswehr im Allgäu?

Die Soldatinnen und Soldaten seien bemüht, Schäden an privatem und öffentlichem Eigentum zu vermeiden, heißt es. Für eventuelle Beschädigungen seien Ersatzansprüche sofort bei der jeweiligen Gemeinde anzuzeigen.

Betroffenen sollen sich wenn möglich die Kennzeichen der eingesetzten Manöverfahrzeuge notieren.

Weitere Informationen zur Bundeswehr-Übung im Ostallgäu folgen.

