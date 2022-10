Bundeswehroberst wird in Füssen deutlich: „Müssen wieder kriegs- und siegtauglich sein“

Bei einem Appell des Gebirgsaufklärungsbataillons in Füssen zeigt sich ein neues Selbstverständnis der Truppe. Welche Veränderungen auf die Soldaten zukommen.

21.10.2022 | Stand: 17:35 Uhr

Es sind Sätze, die noch vor wenigen Monaten für großes Aufsehen gesorgt hätten, wären sie von einem deutschen Offizier so geäußert worden: Seine Truppe müsse wieder kriegs- und siegtauglich werden. Das sagte der Leiter der Heeresaufklärung, Ralph Malzahn, jetzt bei einem Appell in der Allgäu-Kaserne in Füssen. „Seit Februar hat sich alles verändert“. Rhetorik und Selbstwahrnehmung der Bundeswehr zum Beispiel. Wären solche Sätze noch vor dem russischen Überfall auf die Ukraine undenkbar gewesen, passen sie jetzt zur politischen Großwetterlage in Europa.

