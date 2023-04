Buntes Programm in Pfronten zeigt, was Gemeinschaft schafft

In den Sporthallen der Mittelschule stellen sich Vereine vor. Die Besucher staunen über die Vielfalt und erfahren viel über die Vorteile des Vereinslebens.

26.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Stöbern Sie, reden Sie, knüpfen Sie Kontakte“, forderte Bürgermeister Alfons Haf die erwartungsvolle und neugierige Besucherschar zur Eröffnung des Tags der Vereine auf. Das taten die zahlreichen kleinen und großen Gäste auch. In den beiden Sporthallen der Mittelschule Pfronten war ein kunterbuntes und vielfältiges Mitmachprogramm geboten, das einen bunten Ausschnitt aus der Fülle der Pfrontener Vereine zeigte.

Lasergewehre und indische Tänze

Jeder der Vereine hatte sich etwas Schönes und Anregendes einfallen lassen, ob es nun sportliche Aktivitäten oder Gestalten und Basteln, Vorträge, Informationen oder Ratespiele waren. Die Erwachsenen konnten sich informieren und Kontakte knüpfen, die Kinder klettern, basteln, Tennis spielen, mit Lasergewehren schießen und vieles mehr. Gemeinsam konnte man den Trachtlern oder beim Indischen Tanzen zuschauen, die (alkoholfreie) Cocktailbar des Kreisjugendrings ausprobieren, Waffeln beim Imkerstand naschen oder was Deftiges beim Stand des Bauernladens der Direktvermarktungsinitiative PfAD essen. Vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch ihre Eltern, konnten sich informieren, wo sie überall mitmachen können, welche Angebote die Vereine bereithalten.

Auch schulische Leistungen werden besser

„Kinder und Jugendliche können in Vereinen ihre Sozialkompetenz stärken, Teamfähigkeit lernen und ihr Selbstwertgefühl verbessern. Auch die schulischen Leistungen können sich mit den Erfahrungen aus aktiver Vereinstätigkeit verbessern“, sagt Michaela Antretter, die bei der Gemeinde Pfronten für die Veranstaltungen zuständig ist. Doch für viele Vereine werde die Gewinnung neuer Mitglieder immer schwieriger.

Ganz besonders die Nachwuchsarbeit für die Vereine liegt der Gemeinde am Herzen. Geplant war daher dieser „Jugendtag/ Tag der Vereine“ schon länger, nämlich bereits für 2020, konnte aber coronabedingt damals nicht stattfinden. Umso schöner gelang die Veranstaltung dann an diesem Wochenende. Bürgermeister Haf stellte fest: „Auch das Wetter war perfekt“.

Ohne Vereine wären die Gemeinden ärmer

Vereine sind für das Zusammenleben in der Gemeinde wichtig, sie fördern das soziale Miteinander der Menschen und bereichern darüber hinaus das kulturelle Leben. Ohne diese Zusammenschlüsse wäre das Er-Leben in einer Kommune wesentlich ärmer. Hier kann man Kontakte knüpfen, aktiv Neues ausprobieren und Gemeinschaft erleben.

Von den 90 Vereinen in Pfronten beteiligten sich der Turn- und Sportverein mit drei Abteilungen, nämlich TaekWon-Do, Handball und Indischer Tanz sowie die Harmoniemusik, die Blumen- und Gartenfreunde zusammen mit dem Imkerverein, der Alpenverein und beide Trachtenvereine, die Oldiefreunde, die Modelleisenbahnfreunde, die Feuerschützen, der Tennisclub, die Sportgemeinschaft Weißbach und die Nachbarschaftshilfe NUZ. Neben den Vereinen waren auch der Jugendtreff Fame, der Tauschring und die Pfarreiengemeinschaft Pfronten-Nesselwang dabei. Im Gewinnspiel konnte mittags und am Schluss der Veranstaltung eine Jahresmitgliedschaft in einem Verein nach Wahl gewonnen werden.

Organisiert wurde der Tag von vielen Beteiligten, initiiert von der Gemeindeverwaltung, unterstützt von ortsansässigen Sponsoren, aber auch mit Hilfe der beteiligten Vereine und mit Unterstützung des Kreisjugendrings des Landkreises. Anna Heiland von der Fachstelle „Verein(t) aktiv – Jugend ins Ehrenamt“ zog dann auch das Fazit: „Das Angebot war sehr abwechslungsreich, der Tag hat viel Spaß bereitet und die Kinder haben begeistert mitgemacht.“