Burg Ehrenberg in Reutte soll sich im Winter in einen Lichterpark verwandeln

Ein Lichterpark in der Burgenwelt Ehrenberg in Reutte soll zum Besuchermagneten werden. Lichtdesigner sollen dafür ein Gestaltungskonzept entwickeln.

22.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Burgenwelt Ehrenberg soll sich im kommenden Winter in einen Lichterpark verwandeln. Dafür soll die Firma MK Illumination aus Innsbruck sorgen, weltweiter Marktführer für festliche und dekorative Beleuchtung. Gestartet 2018 im Nordrhein-Westfälischen Hückelhoven verwandelt sie mittlerweile 23 Standorte weltweit, darunter solche in London und New York, im Winter in „Lumagica“-Lichterparks.

