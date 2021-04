Burgen Hohenfreyberg und Eisenberg: Von Machtsymbolen und fleißigen Händen

Die Burgen Hohenfreyberg und Eisenberg sind prägende Symbole der Gemeinde. Ihre Geschichte geht weit zurück – dank freiwilliger Helfer wird sie fortgeführt.

28.04.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Sie sind ein prachtvolles Erscheinungsbild, Zeitzeugen und Machtsymbole zugleich: die Burgruinen auf dem Schlossberg von Zell. Die ältere der beiden Burgen stand zudem Pate, als die Gemeinde Eisenberg nach ihr benannt wurde.

Die Geschichte der Burgen geht auf das Geschlecht der Freyberger zu Eisenberg zurück. Sie waren von erheblicher Bedeutung, sogar bis zur Reichsritterwürde waren sie aufgestiegen. Mit Maria und Olga von Freyberg starben 1948 und 1952 die letzten direkten Nachfahren der Freyberger. Ihr Vater August von Freyberg starb 1920, ihr Bruder Ferdinand ist 1916 im 1. Weltkrieg gefallen. Die Freifrauen selbst, sind auf dem Friedhof in Zell bestattet. Für den Bau der Burgen sind ihre Vorfahren verantwortlich.

Burgen Hohenfreyberg und Eisenberg: Geschichte voller Familienstreitigkeiten

1315 ließ Peter von Hohenegg die Burg Eisenberg errichten, nachdem ihm in den 1270er Jahren der Tiroler Landgraf Meinhard II die Burg Falkenstein vor die Nase gesetzt hatte. Die Burg Eisenberg sollte den Tirolern machtvoll demonstrieren, wer hier der Herr war. Peter von Hohenegg starb 1356, er wurde von seinen Söhnen Andreas, Bertold und Hans beerbt. Bertold blieb auf Eisenberg und machte die Burg zu seinem Wohn- und Verwaltungssitz. Von Bertold von Hohenegg fiel die Burg an seine Tochter Anna, die kurz vor 1376 Friedrich von Freyberg ehelichte und ihm damit ihr väterliches Erbe zubrachte. Ab dieser Zeit blieb die Herrschaft Eisenberg bis 1803 ununterbrochen in der Hand der Freyberger. 1830 kaufte der bayerische Staat dann die grund- und gerichtsherrlichen Rechte auf.

Friedrich von Freyberg, der Anna von Hohenegg geheiratet hatte, nannte sich ab 1390 „von Freyberg zu Eisenberg“. Er hatte drei Söhne: Friedrich, der älteste Sohn, ließ sich auszahlen und auf dem benachbarten Hügel von 1418 bis 1432 die Burg Hohenfreyberg errichten, was die Teilung der Herrschaft mit sich brachte. Die Burg Hohenfreyberg bildete das Zentrum der neuen, winzigen Herrschaft, auf der Friedrich mit seiner Frau Sofia von Frundsberg lebte.

Burg Hohenfreyberg geht an die Österreicher

Diese Burg ging dann wegen finanzieller Überlastung als Lehen an Leopold III von Österreich, um sie später für seine Erben zurückzuerhalten. Am 15. September 1646 wurde die Burg in Brand gesteckt und zerstört, weil die Schweden anrückten.

Inmitten sich verfärbender Bäume thront die Burgruine Hohenfreyberg im Herbst. Bild: Benedikt Siegert

Über 330 Jahre wurden die mächtigen Bauwerke ihrem Schicksal und somit dem Zerfall überlassen. Adolf Kössel vom Burghotel Bären in Zell erkannte die historische Bedeutung dieser überdimensionalen Bauwerke und gründete 1980 den Burgenverein Eisenberg, um mit Ausgrabungen und Erhaltungsmaßnahmen das Bauwerk zu erhalten und zu erforschen. Seine Idee stieß auf große Zustimmung, am 30. Mai 1981 erfolgte der erste Spatenstich.

Freiwillige Helfer arbeiteten jeden Samstag unermüdlich und entfernten bis zu vier Meter Schutt. Am 31. Juli 1987 konnte schließlich Richtfest gefeiert werden. Die Musikkapelle Eisenberg gestaltete die Feier und Albert Guggemos ließ in einem Festgedicht die Burg selber die Geschichte der Ausgrabungen und der Sanierungsarbeiten erzählen. Zum zehnjährigen Bestehen des Vereins 1990 waren die Arbeiten zu 80 Prozent abgeschlossen und so wurde am 5. August 1990 das Jubiläum mit einem Fest bei idealstem Wetter begangen.

Eisenberg: Die Geschichte wird fortgesetzt

Dem Eisenberger Burgverein fehlte nach vielen freiwilligen Arbeitsstunden die Kraft, auch noch die Burg Hohenfreyberg in Angriff zu nehmen. Dies nahm dann Dr. Joachim Zeune und die Schweizer Stiftung „Alp Action“ in die Hand. Die Stiftung unter ihrem Präsidenten Prinz Aga Khan stellte 1995 100.000 D-Mark zur Verfügung. Somit war das Fundament für die Sanierung auch dieses erhaltenswerten Bauwerks geebnet, das mit der Ruine Eisenberg ein europaweit einmaliges Burgenensemble darstellt.

Blick auf die Burgruine Hohenfreyberg und auf die Ortschaft Eisenberg. Bild: Jörg Schollenbruch (Archivbild)

Der Burgenverein unterstützte den anerkannten Spezialisten, vor allem die Gerüstbauertruppe war jahrelang unentbehrlich und sehr viele Stunden im Einsatz. Die Sanierungsmaßnahmen verliefen hier anders als auf Eisenberg. Größere Ausgrabungen und Freilegungen fanden hier nicht statt, die Mauern wurden oben, wo sie dem Wetter ausgesetzt sind, mit Mörtel aus gelöschtem Kalk konserviert. Auf das Wiederherstellen von Türmen, Mauern und Zinnen wurde bewusst verzichtet und erfolgte nur dort, wo es zur weiteren Sicherung erforderlich war. Die Ruine solle so ihre Gestalt, ihre Atmosphäre und ihre Romantik bewahren.

Unterschiedliche Restaurierung

Laut Dr. Zeune bleiben durch diese Maßnahmen die einzelnen Bauphasen und somit die baugeschichtlichen Informationen erhalten. Im Herbst 2005 konnte auch diese Maßnahme abgeschlossen werden.

Die Burgruinen Hohenfreyberg und Eisenberg sind durch die Sanierungen zu prägenden Symbolen der Gemeinde Eisenberg geworden. Jedes Jahr werden sie von Tausenden Besuchern bewundert. Mit dem alljährlich stattfindenden Burgenfestival und Konzerten in den altehrwürdigen Mauern hat auch die Kultur in der Burg wieder neue Entfaltung erfahren.

