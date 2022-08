Burgengemeinde Eisenberg zurück im Mittelalter

Die zweitägige Veranstaltung in Eisenberg lockt viele kleine und große Gäste an. Von heiß begehrten Ritterküchle und dem Berufswunsch Scharfrichter.

16.08.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Zwei Tage lang ist die Burgengemeinde Eisenberg heuer wieder in eine ganz besondere Zeit eingetaucht und hat große und kleine Besucher mit auf eine Reise ins Mittelalter genommen. Auf der Burg Hohenfreyberg, beim Lagerleben der Landsknechte und an den vielen Marktständen rund um die Schlossbergalm konnte man zwischen den Ständen viele kunstvoll bewaffnete und bunt gewandete Zeitenreisende entdecken. Eine Vielfalt an leckeren Spezereien und deftigen Schmankerln, handgefertigtem Geschmeide, am offenen Feuer geschmiedeten Anhängern, duftenden Gewürzen, Kräutern oder Seifen und noch vieles mehr wurde feilgeboten.

Bei ihr laufen die Fäden zusammen

Bevor der Markt samt Spektakel aber eröffnet werden konnte, sollte genau geprüft werden, ob alle angebotenen Krämereien, Speis und Trank den Ansprüchen des Kaisers Maximilian I. (Andreas Gobber), seiner Gattin Bianca Maria Sforza (Josefine Glätzle) und deren Hofstaat, den Füssener Kaiserlichen und vielen anderen Landsknechten gerecht werde. Alles wurde für gut befunden, das freute vor allem Renate Carré. Die Koordinatorin der Burgenregion Allgäu hatte sich im Vorfeld unglaublich für das Eisenberger Mittelalterspektakel ins Zeug gelegt. Eine Herzensangelegenheit. Über Monate hatte sie sich im Vorfeld mit einem Gremium um die Darstellergruppen, Standinhaber, Kinderprogramme, Marketingstrategien und Abläufe gekümmert. Über 60 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer kümmerten sich nun um die gute Umsetzung und verzauberten die alten Gemäuer in ein Stück Zeitgeschichte.

Niemand will im Mittelalter leben

Thomas Visel, Vorsitzender der Schwarzen Schaar zu Memmingen, kommt gerne nach Zell auf den kleinen, aber feinen Mittelaltermarkt und gehört mit seinen 35 aktiven Mitstreitern fast schon zum Inventar. Er ist sich ziemlich sicher: „Wirklich leben will wohl keiner von uns, wie im Mittelalter. Das waren keine schönen Zeiten damals. Wir wollen mit unseren Aktionen nicht zurück, sondern den Zuschauer mit unseren Darbietungen einen Teil unserer Geschichte mit etwas Phantasie vermitteln.“

Visel wurde 1980 als Mitglied einer Sportfechtgruppe für ein Mittelalterfest angeheuert. Seitdem hat ihn das Thema nicht mehr losgelassen. Er spielte bei der Premiere der Schauschlacht „Zeitenreise 1525“ den Anführer des Bauernangriffs auf die Burg Hohenfreyberg. Tatsächlich fiel damals die Burg Eisenberg dem Angriff der gut bewaffneten Bauern zum Opfer – die Burg Hohenfreyberg konnte standhalten, die Revolte wurde niedergeschlagen. Burgenforscher Joachim Zeune erklärte parallel zum Schauspiel, wie es damals so weit kommen konnte. Die Ursachen für das Aufbegehren der Bauern waren vielfältig. Neben den hohen Steuern und Zöllen kamen Missernten und wirtschaftliche Probleme hinzu. Nach misslungenen Verhandlungsversuchen mit den Landesherren sahen sie keine andere Möglichkeit als den blutigen Aufstand. Auch die Moderation der anderen kurzweiligen Programmpunkte übernahm Zeune.

Die vielen jüngeren Besucher indes waren an den mittelalterlichen Kinderspielen, Waffenvorführungen und Kämpfen der Landsknechte und Ritter interessiert. Für Leon aus Ulm steht heute schon fest: „Ich will später mal Scharfrichter werden!“ Ihm hatte vor allem der Auftritt von Severinus, dem Henker, gefallen. Seiner jüngeren Schwester Annika war das viel zu gruselig: „Am besten haben mir die Ritterküchle geschmeckt.“ Wie jedes Jahr waren die schmalzgebackenen Küchlein der Verkaufsschlager aus der Hexenküche von Monika Pleier und ihrem Team.

"Starke Gerda" wird getauft

Lesen Sie auch

Burgruine erwacht im August Das Mittelalter kommt auf die Burg Hohenfreyberg zurück

Für Siegfried Hauptmann, Mitglied der Eisenberger Böllerschützen, war der Höhepunkt des Festes die Taufe und das Abfeuern der neuen Kanone: „Das ist etwas ganz Besonderes. Solche Raritäten haben einen enormen Wert.“ Die Burgengemeinde ist stolz auf ihren neuen Besitz, ein schlagkräftiges Relikt, das mit der Erfindung des Schwarzpulvers fortan auch dickste Wälle und trutzigste Türme überwinden sollte und damit endgültig die Zeitenwende für die Burgen im Mittelalter bringen sollte. Mit historischen Zeilen wurde das Feuerrohr durch den Kaiser und seine Gattin „zum allseitigen Schutz für die Einwohner Eisenbergs“ auf den Namen „Starke Gerda“ getauft. Benannt nach der großzügigen Spenderin Gerda Wagner. Leider konnte die Gönnerin bei der Taufe nicht persönlich vor Ort sein, als sie von Josefine Glätzle mit herzlichen Worten bedacht wurde. Die starke Gerda soll ab jetzt Teil der jährlichen Waffenschau werden im Gedenken an den verstorbenen Kunstliebhaber und Kaiserdarsteller Manfred Wagner.

Volle Ruine zu später Stunde

Der laue Sommerabend zog die Besucher scharenweise zur Ruine Hohenfreyberg. Mit dem Einbrechen der Dämmerung gab es kein Durchkommen mehr. Kein Wunder, denn die Band „Musica Carona“ spielte voller Leidenschaft und riss die begeisterten Besucher einfach mit – Zugaben wurden erbeten. So begann die „Nacht des Feuers“ erst nach 21.30 Uhr. Die Darbietungen der drei Damen begeisterten die Zuschauer ebenfalls restlos, es herrschte eine überwältigende Stimmung in dem alten Gemäuer.