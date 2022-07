Busfahrer fährt Kind in Füssen an

Ein elfjähriger Radfahrer ist in Füssen mit einem Bus zusammengestoßen. Den Busfahrer erwartet eine Anzeige.

17.07.2022 | Stand: 11:22 Uhr

In Füssen ist es am Freitagvormittag es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem elfjährigen Schüler auf seinem Fahrrad gekommen. Das Kind kam aus der Bürgermeister-Wallner-Straße und sah den heranfahrenden Bus aus der Augsburger Straße zu spät, berichtet die Polizei. Der Busfahrer konnte aber rechtzeitig bremsen, so dass Schlimmeres verhindert wurde.

Es kam zwar zum Zusammenstoß zwischen dem Elfjährigen und dem Bus, jedoch ist dabei nichts Schlimmeres passiert. Das Kind wurde im Krankenhaus Füssen sofort behandelt und konnte mit einer Schürfwunde am Bein wieder entlassen werden. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.