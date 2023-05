Fünf Rückholzer ziehen einen Zwölf-Tonnen-Bus am schnellsten

Bei der Feier zu 50 Jahre Greis Reisen Nesselwang holt ausgerechnet die Gastmannschaft den Sieg. Für Aufsehen sorgt aber auch ein neues Fahrzeug.

08.05.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Seit 50 Jahren in Familienhand – das ist sicher ein guter Grund zum Feiern. Auf dem Betriebsgelände von Greis Reisen in Nesselwang ging es bei der Jubiläumsfeier am Wochenende hoch her. Viele Interessierte, Stammgäste und Reiselustige ließen es sich nicht nehmen, die Busflotte der Familie Greis in Augenschein zu nehmen und das große Rahmenprogramm bei den Feierlichkeiten zu genießen.

Als Fuhrunternehmen 1937 gegründet

Die 1937 als Fuhrunternehmen von Josef Greis gegründete Firma, hat sich im Laufe der Zeit zu einem namhaften Reiseunternehmen mit breit gefächertem Angebot entwickelt. Bereits 1973 erwarb Egon Greis sen. seinen ersten Reisebus für den Schulverkehr und für Ausflugsfahrten in die nähere Umgebung. Ab 1997 übernahm die dritte Generation mit Egon Greis jun. und seiner Frau Christa das wachsende Familienunternehmen. Mittlerweile ist auch Sohn Stefan ins Reisegeschäft eingestiegen. Die Busflotte wurde in den Jahren immer größer und das Reiseangebot immer umfangreicher.

Die Attraktion kommt gerade noch rechtzeitig

Einen Zuwachs bei den Fahrzeugen bildet heuer der Doppeldeckerbus, der gerade mal zwei Tage vor dem Jubiläum frisch angeliefert wurde und auf dem Gelände von außen und innen besichtigt werden konnte. Mit diesem Großbus, der bis zu 80 Personen befördern kann, ist es zukünftig möglich, größere Vereins- oder Firmenfahrten durchzuführen. Für die beliebten Radreisen steht für den Transport der Fahrräder ein neuer, doppelstöckiger Bike-Liner mit spezieller Sicherung zur Verfügung.

Zwölf Tonnen Bus mit Muskelkraft 40 Meter weit bewegt

Zum Rahmenprogramm der Feierlichkeiten gehörten Bildervorträge zu den Jubiläumsfahrten, Reiseberatung, eine Tombola mit attraktiven Preisen (die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt), Kinderschminken, Speis’ und Trank von den örtlichen Vereinen und als Höhepunkt das Bus-Wettziehen von sechs Männer- und zwei Damenmannschaften. Hierbei musste ein zwölf Tonnen schwerer Greis-Reisebus über eine Distanz von 40 Metern am Seil über die Markierung gezogen werden. Moderiert wurde das Spektakel vom Nesselwanger Urgestein Reinhard Gschwend, der die Mannschaften einzeln namentlich vorstellte. Jeweils fünf starke Männer bildeten eine der sechs Herrenmannschaften: die Wasserwacht Nesselwang, die Alpspitzler Buabe, die Harmoniemusik Nesselwang, die Freiwillige Feuerwehr Nesselwang, die Raupenfahrer der Alpspitzbahn und die Musikkapelle Rückholz, die mit knapp 35 Sekunden die schnellste Zeit und damit den Sieg davontrug. Die zwei starken weiblichen Mannschaften mit jeweils sieben Damen bildeten die Alpspitzler Föhla Nesselwang und die Rückholzer Musikmädels, wobei die Damen aus Nesselwang mit knapp 37 Sekunden siegten. Alle Beteiligten wurden kräftig vom großen Publikum angefeuert. Die Siegermannschaften erhielten Reisegutscheine im Gesamtwert von 500 Euro für den nächsten Vereinsausflug und zusätzlich gab es für alle Mannschaften eine Kiste Bier.

Treue Mitarbeiter geehrt

Der Tag der offenen Tür endete mit dem Dank an die langjährigen Greis-Mitarbeiter für die Treue zum Familienunternehmen und für die stets zuverlässige und kollegiale Zusammenarbeit. Und für alle Mitreisenden gilt das Versprechen der Firma Greis auf große Reiseerlebnisse, ob bei einer Tagesfahrt, einem Musicalbesuch, einer Rund-, Bade- oder Städtereise oder einer Radl- oder Wandertour.