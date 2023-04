Sennerei Lehern in Hopferau: So entsteht ein Butterlamm

Bei der Sennerei Lehern in Hopferau werden nicht nur Käsespezialitäten, sondern auch Butterlämmchen gefertigt. Der Profi erklärt, auf was es dabei ankommt.

Von Martina Gast

06.04.2023 | Stand: 15:10 Uhr

Jeden Freitag ist in der Sennerei Lehern in Hopferau „Buttertag“. Dann wird aus der frischen Heumilch der acht Hopferauer Milchbauern neben den verschiedensten Käsespezialitäten auch Butter hergestellt. Zweimal im Jahr zu Ostern fertigen die zwei Käsermeister Maximilian Schabel und Basti Löcherer aus speziellen Holzmodeln besondere Butterstücke: Traditionell gibt es in der Karwoche neben dem vielfältigen Milchproduktesortiment in den Verkaufsläden in Hopferau, Weißensee und jetzt neu auch in Hopfen, feine Butterlämmchen zu erwerben.

