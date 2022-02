In Lechbruck gibt es jetzt das neue Café Migelig und das will seinem Namen alle Ehre machen. Es will liebenswert und gemütlich sein.

21.02.2022 | Stand: 08:30 Uhr

Einfach migelig – so heißt ein neues Café in den Räumen des ehemaligen Gasthauses Hirsch in Lechbruck. Der Name ist dort Programm. Der Allgäuer Begriff migelig bedeutet liebenswert und das soll das neue Lokal sein. Susi Schneider und Mihaela Darie eröffneten es und freuen sich auf zahlreiche Gäste am Freitag-, Samstag- und Sonntagnachmittag. Im Sommer sind auch längere Öffnungszeiten möglich.