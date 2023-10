Capella Vocalis erntet Standing Ovations im Welfenmüster von Steingaden

25 Knaben und junge Männer bescheren dem Publikum in Steingaden einen musikalischen Abend der Extraklasse. Der gemeinsame Gesang klingt imposant in der Kirche.

Trotz vieler Besucher ist es still im Welfenmünster, dann marschieren 25 junge Herren singend ins Welfenmünster ein und bescheren den Zuhörern den ersten Gänsehautmoment des Abends, denn die Stimmen berührten die Anwesenden. Anschließend nehmen sie im Altarraum Aufstellung und präsentieren dem Publikum einen musikalischen Abend der Extraklasse. „Was sie in ihrem jungen Alter schon können, ist beeindruckend“, sagt der Chorleiter Hermann Dukek, der den Kabenchor Capella Vocalis aus Reutlingen vor einem Jahr übernommen hat. „Sie verfügen über ein sehr großes Repertoire, es macht Spaß mit ihnen zu arbeiten“, erzählt Dukek, der neben dem Knabenchor als musikalischer Leiter des Sinfonieorchesters Ludwigsburg tätig ist und außerdem an der Musikhochschule Trossingen das Fach Orchesterleitung unterrichtet.

Im Welfenmünster erklingt gesangliche Vielfalt

„Schöpfungswunder“ heißt der Titel des Konzertes des Reutlinger Knabenchors und beinhaltete Werke von Joseph Haydn, Felix Mendelssohn Bartholdy sowie das „Abendlied“ von Josef Rheinberger. Auch englische Stücke wie „Look at the World“ von John Rutter und „My soul doth magnify the Lord“ von Charles Villers Stanford werden präsentiert. Einige Passagen werden von den jüngsten Sängern dargeboten, manche von den Älteren, die über kräftige Männerstimmen verfügen. Singt der Chor gemeinsam, ist es ein kräftiger Gesang und klingt in der Kirche sehr imposant. Wunderbare Solopassagen heben sich vom Chorgesang ab und verleihen dem Abend eine gesangliche Vielfalt. Kristina Kuzminskaite unterstreicht mit ihrem Klavier- und Orgelspiel den Gesang perfekt. Julien Lang singt die Hymne für Solosopranisten „Hör mein Bitten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und bekommt am Ende einen Sonderapplaus, genauso wie Jan Kießelbach, der als Zugabe „A clare benediction“ von John Rutter darbietet.

Wie der Chor nach Steingaden gekommen ist

Daniel Müller ist mit 28 Jahren der älteste Sänger im Chor und schon seit 20 Jahren dabei. Er schätzt das tolle Gemeinschaftsgefühl, das er bisher in keinem anderen Chor erlebt hat. Die Großen helfen den Kleineren und sie lernen von- und miteinander. Den „besonderen Spirit“ der jungen Männer im Alter von zehn bis 28 Jahren lobt auch deren Chorleiter Hermann Dukek. Es kommt wahrscheinlich auch daher, dass sie jedes Jahr zehn gemeinsame Tage in Windberg, einer Jugendbildungsstätte im Bayerischen Wald, verbringen. „Das schweißt zusammen“, erklärt Daniel Müller, „denn man lernt sich sehr gut kennen.“ Der Steingadener Pfarrer Pater Petrus-Adrian war vor seinem Antritt in Steingaden im Jahr 2012 jahrelang Leiter des Gästehauses in Windberg. Das war auch der Grund, weshalb die 25 Sänger mit ihrem Chorleiter den Weg nach Steingaden gefunden haben und erstmals im Steingadener Welfenmünster gastierten.