Carsharing in Pfronten? So können Interessierte mitmachen

Eine Gruppe von fünf Engagierten hat sich zusammengeschlossen, um künftig Carsharing in Pfronten anzubieten. Interessierte können sich melden.

11.02.2022 | Stand: 16:02 Uhr

In Pfronten soll ein Carsharing-Angebot aufgebaut werden. Das hat sich eine fünfköpfige Gruppe von Menschen vorgenommen, die sich aus dem Tauschring kennt. Ziel ist es, dass vorhandene Pkw besser genutzt werden und damit vielleicht die eine oder andere Neuanschaffung überflüssig wird.

Andererseits können Menschen ohne eigenes Fahrzeug mobil werden. In Kontakt steht die Pfrontener Gruppe mit dem Carsharing Verein Kaufbeuren, der sich beim jüngsten Tag der Regionen im Oktober am Bahnhof Pfronten-Ried vorgestellt und für so ein Konzept auch in Pfronten geworben hat.

Mehrere Interssenten für Carsharing in Pfronten

Angedacht ist, Pkw in verschiedenen Größen und an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet unkompliziert für stunden- oder tageweise Ausleihe anzubieten. „Die Idee finden viele toll“, berichtet Josefine Specht, eine der Initiatorinnen. Es gebe auch schon mehrere Interessierte, die bereit seien, ihr Fahrzeug mit anderen zu teilen. Als erster Schritt soll nun der Bedarf ermittelt werden. (Lesen Sie auch: Wie soll das Alpenbad in Pfronten in Zukunft aussehen? Bürger sollen darüber entscheiden)

Wer künftig beim Auto teilen in Pfronten mitmachen möchte, entweder indem er gelegentlich oder regelmäßig ein Auto ausleiht oder dafür sein eigenes Fahrzeug zur Verfügung stellt, kann sich bei einer der Initiatorinnen melden:

Josefine Specht, Telefon (08363) 8066, E-Mail: josefine.specht@t-online.de

Corinna Schmidt, Telefon 01575/917 12 21, E-Mail: mail@corinnaschmidt.net

