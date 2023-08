Chris Steger singt auf 1800 Metern: Das wahrscheinlich höchste Open-Air der Allgäuer Alpen

Beim Auftritt des Austro-Sängers läuft alles nach Plan, bis Gewitterwolken aufziehen. Doch Steger singt einfach weiter - in der Halle der Jöchelspitz-Bahn.

25.08.2023 | Stand: 09:58 Uhr

Das wahrscheinlich höchste Open-Air Konzert des Jahres in den Allgäuer Alpen stieg am Donnerstagabend an der Jöchelspitze. Geendet hat es in der Halle der 8er-Gondelbahn. Grund war ein bedrohlicher Gewitterschauer auf 1800 Meter Höhe. Doch Chris Steger zeigte Improvisationstalent und begeisterte seine Fans auch dort, wo normalerweise Skifahrer ein- und aussteigen.

Chris Steger im Lechtal: Auftritt endet im Gewitter

Mit einer Unplugged-Version seiner Hits ("Zefix" und "Leicht kennt ma's homm") endete der Auftritt des Austro-Sängers, ehe das Gewitter so richtig seinen Lauf nahm und die Besucher mit der Gondelbahn in Richtung Tal fuhren. Steger gilt als einer der Shooting-Stars der österreichischen Musikszene, gewann 2020 die Auszeichnung für den besten Song des Jahres. Sein Auftritt am Donnerstag war Teil des Lechtaler Musiksommers, bei dem neben ihm unter anderem auch Semino Rossi und Nik P. engagiert sind.