Die aktuellen Krisen sind an den Weihnachtsbaumverkäufern in der Region nicht spurlos vorbei gegangen. Sind die Leute bereit, mehr Geld für einen schönen Baum zu bezahlen? Verkäufer berichten über ihre Erfahrungen.

20.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Sparen, wo es nur geht – nach diesem Motto Leben in Zeiten von Preissteigerungen derzeit viele Menschen in der Region. Für gewöhnlich findet der Konsum der breiten Masse aber jedes Jahr zur Weihnachtszeit seinen Höhepunkt. Sparen und Weihnachten sind zwei Sachen, die sich eigentlich nicht vertragen. Wie also läuft heuer das Geschäft für die Weihnachtsbaumverkäufer in Füssen?

Nach den Corona-Beschränkungen: Viele Menschen in Füssen wollen Weihnachtsbaum haben

Die Kosten für einen Weihnachtsbaum seien schon ein bisschen gestiegen, sagt Christian Schalk. Er ist Verkäufer bei Tannen Geiß neben dem Gymnasium Füssen. Ob dadurch weniger Leute kommen, verneint er. „Eher im Gegenteil“, sagt Geiß. Ohne die Corona-Einschränkungen könnten die Leute endlich wieder zusammensitzen und Weihnachten feiern. Das war in den vergangenen Jahren nicht so einfach. Außerdem bräuchten viele ja auch einen Christbaum zum Loben, wie es ein alter bayerischer Brauch verlangt, sagt Schalk lachend. Ihm mache sein Job Spaß. „Ich wollte das schon immer mal machen“, sagt der Schreiner. Nur sehr niedrige Temperaturen würden die Leute abhalten zu kommen, denkt er.

Christbaumverkäufer aus Füssen: Bäume seien schon "ein paar Euro teurer"

Dejan Nikolovski verkauft Weihnachtsbäume beim Olivenbauer. Auch er hat nicht den Eindruck, dass wegen der aktuellen Umstände weniger Leute kommen als sonst. Aber er sieht auch, dass die Bäume schon „ein paar Euro teurer“ seien. Das sei unter anderem auf die gestiegenen Anschaffungskosten zurückzuführen, sagt Stephan Günther, Geschäftsführer der Allgäu Brennerei. Die betreibt den Verkauf auf dem Lkw-Parkplatz in Füssen-West. Der Konsumtrend gehe in Richtung der günstigeren Bäume, sagt Günther. Es würden aber nicht weniger Leute kommen. „Sein Bäumle will jeder“, sagt er.

Zehn bis 15 Prozent teurer als in den vergangenen Jahren sei es für ihn, die Bäume aus dem Sauerland ins Allgäu zu bringen. „Das sind Preissprünge, die man so nicht an den Kunden weitergeben kann“, sagt Günther. Es sei ja auch ein gewisser Mitbewerberdruck da. Ob der Christbaumverkauf für die Allgäu Brennerei noch lohnenswert ist, müsse man dann am Ende des Jahres sehen.