Bäckermeisterin aus Halblech: Nicht nur auf das Gehalt schauen

Bäckermeisterin Christine Lang ist seit fünf Jahren selbstständig. Die Halblecherin brennt für das Handwerk und hat einen Wunsch für Nachwuchs-Kräfte.

01.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Über dem Gang zur Backstube hängt ein Schild: „Duftig, knusprig, herrlich frisch, direkt vom Bäcker auf den Tisch.“ Der Satz beschreibt gut, was Bäckermeisterin Christine Lang von „Christl’s Kuchentraum“ aus Halblech antreibt. Vor fünf Jahren hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, seit September bildet sie bereits ihren zweiten Bäckergesellen aus. In Zeiten, in denen das Handwerk händeringend nach Fachkräften sucht, wünscht sich die 40-Jährige, dass junge Menschen durch Praktika herausfinden, was sie gerne machen möchten – und den Blick dabei nicht nur auf das Gehalt richten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.