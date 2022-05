Colloquium Chor Füssen: Jetzt singen sie wieder – und wie!

Zusammen mit den LechChorallen, Instrumentalisten und Solisten bietet das Ensemble ein besonderes Konzert. Ein halbstündiges Werk von Vivaldi begeistert.

29.05.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Endlich singen sie wieder – und wie! Für ein besonderes Kirchenkonzert haben sich der Colloquium Chor Füssen und die Allgäuer LechChorallen samt Orchester und zwei Solistinnen zusammengetan. Sie boten den Zuhörern in der gut besuchten Füssener Franziskanerkirche einen musikalischen Hochgenuss.

Kultureller Neustart

Der Guardian des Franziskanerklosters, Pater Ralf Preker, sowie Dr. Paul Wengert als Präsident des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben begrüßten die Konzertbesucher und wünschten ihnen nach der Corona-Pause viel Freude für den kulturellen Neustart. Den Chören wünschten sie wieder eine Stimme und eine Bühne. Die Idee zu dem außergewöhnlichen Konzert hatte Petra Jaumann-Bader, die sowohl als Flötistin beim Vivaldi-Stück „Il cardellino – der Stieglitz“ brillierte, als auch als Dirigentin der beiden Chöre und des Orchesters die Gesamtleitung übernahm.

Auftakt mit Wassermusik

Von der Empore der Kirche erklang zum Auftakt die „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel mit Walter Dolak an der Orgel und Viktor Hanauer an der Trompete. Sie stimmte die Besucher auf ein musikalisches Erlebnis der Sonderklasse ein. Im Anschluss boten der Colloquium Chor und die Allgäuer LechChorallen mit „Allelulja“, „Hear My Prayer“ und „Dona nobis pacem“ drei a capella Stücke, die den Kirchenraum mit den Stimmen der 33-köpfigen Gruppe an Sängerinnen und Sänger füllte. Bei einer freien Orgelimprovisation ließ Dolak Werke von Mozart, darunter das bekannte „Adajio“, das viele aus dem oscarprämierten Film „Jenseits von Afrika“ kennen, irische Volksweisen und eine zarte, jazzige Komponente erkennen.

Zwölf Sätze

Höhepunkt und namengebendes Werk des Kirchenkonzerts war das etwa halbstündige „Gloria“ vom italienischen Komponisten Antonio Vivaldi (1678 – 1741). Das in zwölf Sätzen aufgebaute, etwa im Jahre 1716 entstandene anspruchsvolle Meisterwerk, bot im Zusammenspiel von Streichinstrumenten (Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass), Cembalo (Helena von Rechenberg), Oboe (Franziska Bader), Trompete (Viktor Hanauer) und den vielstimmigen Chören inklusive des Gesangs der Solistinnen Monika Staszak (Sopran) und Heike Glinka (Alt), die kurzfristig für die erkrankte Eva Brunner eingesprungen war, eine der bedeutendsten, geistlichen Kirchenkompositionen des 18. Jahrhunderts. Es gehört mit „Die Vier Jahreszeiten“ zu Vivaldis bekanntesten Werken und war Jahrhunderte lang in Vergessenheit geraten. Die Wiederbelebung des Stücks, das 1939 in Siena erstmals wieder aufgeführt worden war, sowie die gesamte Zusammenstellung des Konzertes erhielten von den begeisterten Besuchern, lang anhaltenden Applaus und Standing Ovations. Unter den Gästen befand sich auch eine achtköpfige Radlergruppe aus dem Eichsfeld in Thüringen, die durch Zufall ein Plakat des Konzertes in Füssen entdeckt hatten und am Ende des gut anderthalbstündigen Konzerts voll des Lobes an die mitwirkenden Sängerinnen und Sängern sowie und Musikerinnen und Musikern waren.