Colomansfest und Colomansritt in Schwangau: 3000 Besucher kommen

Zwei Jahre konnte die traditionelle Veranstaltung in Schwangau nicht stattfinden. Der neue Pfarrer Georg Guggemos sprach auch über den russischen Angriffskrieg.

09.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Etwa 3000 Besucher kamen nach Schwangau zum traditionellen Colomansfest. In den vergangenen beiden Jahren war pandemie-bedingt keine große Veranstaltung möglich – die Freude nun umso größer. Der Hintergrund des Festes reicht weit zurück – bis in das Jahr 1012.

Geschichte in Schwangau: Mönch Coloman rastet im Königswinkel

Der neue Schwangauer Pfarrer, Georg Guggemos, feierte mit Blick auf diese Geschichte den Gottesdienst zu Ehren des Heiligen von den „Britischen Inseln“. Im Jahre 1012 rastete der irische Mönch Coloman auf seiner Pilgerfahrt ins Heilige Land – dem heutigen Standort der Colomankirche. Unschuldig der Spionage verdächtig, erhängte man den frommen Pilger nur zwei Jahre später in Stockerau, heißt es dazu auf der Homepage der Gemeinde.

Nachdem sich mehrere Wunder ereignet hatten, wurde sein Leib am 13. Oktober 1014 durch Bischof Megingaud „erhoben“ und im Stift Melk an der Donau beigesetzt, schreibt die Gemeinde. Im süddeutschen Sprachraum gilt er als Heiliger und Schutzpatron des Viehs. Die erzählten Wunder an seinem Grabe verhalfen auch St. Coloman zu ungeahnter Popularität.

In der Predigt gedachte Pfarrer Guggemos der Geschichte des Heiligen. Nicht seines Leidens wegen solle man seiner Gedenken, vielmehr der Wunder, für die er verantwortlich sein soll. Dies sei es immer wert an ihn zu glauben. Denn „Wunder seien möglich“. So fragte er auch, ob sich möglicherweise gerade in der Ukraine ein Wunder anbahne, denn die Menschen dort böten in ihrem Kampf gegen den russischen Angriffskrieg heftigen Widerstand. Aber auch ganz im Privaten solle man die Hoffnung auf ein Wunder nicht aufgeben, so der Pfarrer.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner war in Schwangau

Ein wenig Lampenfieber schien der Geistliche zu haben, denn er musste traditionsgemäß auf ein großes Pferd steigen und durch die Reihen der etwa 150 festlich geschmückten Tiere reiten, um den Segen des Heiligen Coloman zu verteilen.

Bei trockenem Wetter waren neben den knapp 3000 Besucherinnen und Besuchern auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner vor Ort. Den Zug führte die Musikkapelle Schwangau an, ebenfalls aufgespielt hat die Musikkapelle Weissensee.