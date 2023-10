Um die 200 Pferde werden zum Colomansfest in Schwangau erwartet

Am 8. Oktober findet in Schwangau wieder der Colomansritt statt - heuer mit Ehrengast Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Colomanstag wird später gefeiert.

04.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Um die 200 Pferde mit ihren Reiterinnen und Reitern, Musik, Fahnenabordnungen und ein Gesundheitsminister als Ehrengast - das erwartet die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr beim traditionellen Colomansfest in Schwangau. Der Umritt um die Colomanskirche mit Pferdesegnung und Rahmenprogramm findet am Sonntag, 8. Oktober, statt, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Der Zug zur Kirche formiert sich um 9 Uhr am Rathaus im Ort und startet eine halbe Stunde später in Richtung St. Coloman. Angeführt wird er von der Musikkapelle Schwangau. Ihr folgen die Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine, die Kutschengespanne für die Geistlichkeit - darunter Weihbischof Florian Wörner -, Bürgermeister Stefan Rinke, die Ehrengäste, der bayrische Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Landtagsabgeordnete Angelika Schorer (beide CSU) sowie Ministranten und die Reiterinnen und Reiter.

Der Weihbischof aus Augsburg wird der Hauptzelebrant der Heiligen Messe sein. Pfarrer Georg Guggemos und Pfarrer Martin Maurer aus der Pfarreiengemeinschaft am Forggensee sowie der Füssener Diakon Fredl Hofmann werden konzelebrieren. Nach der Segnung mit der Colomansreliquie umrunden die Reiter und Kutschen die Kirche zweimal, bevor sie mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wieder den Zug zurück zum Rathaus antreten. Um 15 Uhr findet in der Kirche noch eine Andacht statt.

Das Colomansfest wird in Schwangau traditionell am zweiten Sonntag im Oktober zu Ehren des Heiligen Coloman, dem Schutzpatron der Tiere, gefeiert. Dieser Tag fällt allerdings nicht immer auf den Namenstag des Heiligen, den 13. Oktober, der als einer der wichtigsten und höchsten Feiertage in der Ostallgäuer Gemeinde gesehen wird. Deshalb wird dieses Datum in Schwangau eigens zelebriert, in dem die Menschen ihre Häuser mit Fahnen und farbenprächtigen Blumen schmücken. Um 10 Uhr findet in der Colomanskirche eine Messe mit anschließender Einzelsegnung mit der Colomansreliquie und um 14 Uhr ein Rosenkranz statt.

Der hl. Coloman war um die Jahrtausendwende ein irischer Pilger. Er soll auf einer Pilgerfahrt nach Jerusalem an der Stelle gerastet haben, wo jetzt die Schwangauer Colomans-Kirche steht. In der Stockerau vor Wien wurde er wegen seiner fremdländischen Kleidung und Sprache für einen Spion gehalten und im Jahre 1012 gemartert und aufgehängt. Nachdem sich mehrere Wunder ereignet hatten, wurde er am 13. Oktober 1014 heiliggesprochen.

Wann bei Schwangau die erste kleine Colomans-Kapelle erbaut wurde, ist unbekannt. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts aber ist die gotische Kapelle wohl erweitert, wenn nicht gar neu erbaut worden. Als 1633/34 die Pest fast das ganze Dorf entvölkerte, wurden die vermutlich mehr als 300 Toten bei der St. Colomans-Kapelle bestattet.