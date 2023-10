Colomansritt in Schwangau: Tausende Besucher strömen am Wahlsonntag zu Brauchtumsveranstaltung

Der feierliche Umritt im Dorf gehört traditonell zu den Jahreshöhepunkten in Schwangau. Auch heuer strömten wieder tausende Besucher zur Kirche St. Coloman.

08.10.2023 | Stand: 13:06 Uhr

Der Colomansritt hat zwar per se nichts mit der Politik zu tun. Und mit einer Landtagswahl eigentlich schon gleich gar nicht. Dennoch stand die Brauchtumsveranstaltung heuer etwas im Schatten der Ereignisse, die sich am Abend in München abspielen werden. Gelegen hat das nicht nur an Staatsminister Klaus Holetschek (CSU), der dem Colomansritt heuer einen Besuch abstattete und nachher meinte, die Veranstaltung sei eine willkommene Abwechslung zum Wahlkampf gewesen. Grund für diese Verflechtung von Brauchtum und Politik war heuer auch die Predigt von Weihbischof Florian Wörner.

Colomansritt in Schwangau: Weihbischof Wörner ermahnt Gesellschaft zum Zusammenhalt

Vom feierlichen Altar vor der Wallfahrtskirche aus sprach er von Zentrifugalkräften, die die Gesellschaft drohten auseinanderzureißen. Und einem harten Wahlkampf, der die Gesellschaft in Bayern vor eine Belastungsprobe gestellt habe. "Kippt da was?", fragte Wörner und hielt dabei die Titelseite unserer Zeitung vom Wochenende in die Höhe. Darauf zu sehen gewesen war die schief gerückte Kirche St. Coloman. Wörner ermahnte in seiner Predigt, diese Schieflagen "mit Gottes Hilfe und dem Maßstab seiner Liebe" wieder gerade zu rücken. Dabei hob er als warnendes Beispiel auch auf die Geschichte des heiligen Coloman ab. Dieser war im 11. Jahrhundert durch die Region gereist. Dabei hielten ihn Einheimische für einen Spion und meuchelten ihn nieder. Als Bayern und Österreicher wenig später das schlechte Gewissen packte, errichteten sie ihm zu Ehren mehrere Kapellen und Kirchen. Eine davon steht in Schwangau, wo der irischen Wandermönch der Legende zufolge auf der Durchreise gerastet haben soll.

Das sind die Ursprünge des Colomansritts in Schwangau

Wann die Verehrung des Heiligen in Schwangau dann ihren Anfang nahm, ist nicht genau verbürgt. Jedoch gehen Historiker davon aus, dass in der Pestzeit eine erste Kapelle errichtet wurde. Ihr folgten mehrere Um- und Neubauten, bis die Kirche ihre heutige Gestalt annahm. Denn immer mehr Pilger strömten nach Schwangau, um bei Coloman um Gesundheit für Mensch, Tier und Natur zu ersuchen.

Der traditionelle Pferdeumritt dürfte im 16. Jahrhundert seinen Beginn genommen haben. Auch an diesem Sonntag nahmen wieder an die 200 prächtig geschmückte Rösser am Colomansritt teil. Angeführt von den Kaltblütern des Colomansvereins und der Musikkappelle ging es vom Rathaus hinaus zur Kirche. Dort zelebrierten Weihbischof Wörner und der Schwangauer Pfarrer Georg Guggemos unter großem Wiehern der Tiere den Festgottesdienst. Zum Abschluss stieg der Weihbischof auch noch selbst in den Sattel und segnete die Rösser.

Zuvor hatte Pfarrer Guggemos die mehreren tausend Schaulustigen gesegnet und zu einer hohen Wahlbeteiligung animiert. "Damit die Demokratie lebhaft bleibt."