Wie Corinna Klarer mit einem eigenen Laden ihr Hobby zum Beruf macht

Corinna Klarer aus Lengenwang richtet derzeit in Seeg das neue Ladencafé Q ein. Angeboten werden dort Wohnaccessoires, Babyartikel und ein kleines Café.

05.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Das eine ist Hobby, das andere Arbeit. Für viele ist beides getrennt. Nicht so bei Corinna Klarer. Die Lengenwangerin hat, ihr „Hobby in die Arbeit integriert“. Sie liebt alles, was mit Wohnungseinrichtung zu tun hat. Deshalb spielt das in ihrem neuen Ladencafé Q in Seeg eine große Rolle. Momentan widmet sich die 36-Jährige in den Geschäftsräumen in der Hauptstraße noch ihrer Lieblingsbeschäftigung – selbst umbauen und einrichten. Bis April aber soll der Laden fertig sein und, wenn alles nach Plan läuft, eröffnet werden. Dann verkauft sie dort Wohnaccessoires, Geschenkartikel sowie Babykleidung und -spielzeug. Außerdem plant sie ein kleines Café.