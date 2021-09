Das Landratsamt macht den Kindergarten St. Marien in Pfronten nach dem Corona-Ausbruch komplett dicht. Einem Füssener Kinderarzt bereitet dieses Vorgehen Sorge.

23.09.2021 | Stand: 11:22 Uhr

Nachdem in der ersten Woche nach den Sommerferien zunächst die meisten Schülerinnen, Schüler und Kindergartenkinder zurück in ihre Einrichtungen gehen konnten, schlägt Corona nun wieder in ersten Fällen zu. Mit der Folge, dass im Kindergarten St. Marien in Pfronten acht Kinder und fünf Erzieherinnen positiv getestet wurden und die Einrichtung daraufhin für diese Woche komplett geschlossen wurde. Das bestätigte das Landratsamt Ostallgäu auf Nachfrage unserer Zeitung.