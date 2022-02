Mit gesunder Ernährung gegen den Corona-Blues

Ökotrophologin aus Füssen gibt Tipps, wie und welche Lebensmittel das Immun- und Nervensystem in der Corona-Zeit stärken können.

Kann eine gesunde Ernährung durch die Pandemie helfen? Oder verschlimmert Corona Ernährungsgewohnheiten? Ist doch zum Beispiel der heimische Kühlschrank während Homeoffice und Quarantäne viel schneller erreichbar. Über diese und andere Fragen sprachen wir mit Petra Erhart. Die Diplom-Ökotrophologin und Heilpraktikerin für Psychotherapie betreibt in Füssen die Praxis Gleichgewicht.

Frau Erhart, mit Corona und im Winter kann das Immunsystem jede Hilfe brauchen. Welche Möglichkeiten gibt es, über die Ernährung positiven Einfluss darauf zu nehmen?

Petra Erhart: Unser Immunsystem ist ein komplexes Zusammenspiel vieler Faktoren. Entscheidenden Einfluss auf die individuelle Funktionsweise haben Erkrankungen, Alter, Körpergewicht und Ernährung. Den Faktor Ernährung haben wir täglich selbst in der Hand. Zum einen können wir durch eine ausgewogene Ernährung die Reaktion der Immunzellen direkt fördern. Zum anderen sorgt diese für eine gesunde Darmflora. Die Darmbakterien, das sogenannte Mikrobion, sind ein wichtiger Teil des Immunsystems.

Welche Lebensmittel empfehlen Sie?

Erhart: Viel frisches Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse, Saaten, wenig Fleisch, öfter Fisch, hochwertige Pflanzenöle und Speisen selbst zubereiten. Den Körper mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen, ist dabei gar nicht so schwer. Wir haben das Glück in einem Land zu leben, in dem uns zu allen Jahreszeiten eine große Auswahl an hochwertigen und gesunden Produkten zur Verfügung steht.

Warum bestimmte Nährstoffe die Stimmung aufhellen

Mit Homeoffice, Homeschooling und Quarantäne entsteht in Familien Stress. Alleinstehenden dagegen fehlt oft der Kontakt zu anderen. Gibt es über die Ernährung Möglichkeiten, hier positiven Einfluss zu nehmen? Stichwort: Nervennahrung.

Erhart: Gefühle wie Einsamkeit kann Essen natürlich nicht direkt lindern. Aber es kann Nährstoffe liefern, die das Nervensystem benötigt, um mit herausfordernden Situationen besser umzugehen. Und tatsächlich beruhigt essen manchmal und macht kurzfristig zufriedener. So helfen Kohlenhydrate bei der physiologischen Stressreduktion und sorgen für eine Stimmungsaufhellung. Für Gehirn und Nerven sind ungesättigte Fettsäuren, wie die in Leinöl, Walnüssen oder Rapsöl enthaltenen Omega-3-Fettsäuren, wichtig.

Sind Süßigkeiten erlaubt? Schokolade gilt ja gemeinhin als Nervennahrung.

Erhart: Süßigkeiten und Knabbereien gehören zum Speiseplan. Und tatsächlich kann Schokolade kurzfristig die Stimmung heben, denn deren Inhaltsstoffe tragen zur Produktion des Glückshormons Serotonin bei. Serotonin ist ein körpereigener Botenstoff, der unter anderem positiven Einfluss auf die Stimmung hat. Allerdings sollte man die Wirkung von Schokolade nicht überschätzen, denn ein Zuviel schlägt sich zum Beispiel auf den Hüften nieder. Was der Stimmung wiederum abträglich sein könnte.

Unkomplizierte Mahlzeiten helfen Stress zu reduzieren

Lässt sich der Alltag noch anders über Ernährung entspannen – etwa durch Mahlzeiten, deren Zubereitung wenig Zeit kostet?

Erhart: Um die tägliche Versorgung mit Essen möglichst entspannt zu gestalten, bietet es sich an, für ein paar Tage vorzuplanen und entsprechend einzukaufen. Wer erst kurz vor der Mahlzeit überlegt, was es geben könnte, gerät leicht in Stress. Außerdem kann es sinnvoll sein, sich ein Repertoire an wenig aufwendigen Rezepten zuzulegen, deren Zutaten man gut lagern kann. So hat man eine unkomplizierte Alternative zur Hand, sollte die Vorplanung mal nicht funktionieren.

Haben Sie in Ihrer Praxis Erfahrungen gemacht, nach denen sich Corona negativ auf das Essverhalten auswirkt?

Erhart: Ich sehe in meinem Praxisalltag vor allem die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Diejenigen, die schon vor Corona zu Übergewicht tendierten, haben während der Beschränkungen weiter zugenommen. Fehlende Bewegung (zum Beispiel Schul- oder Vereinssport, Alltagsbewegung) und Essen aufgrund von Langeweile oder Frust sind zentrale Punkte für eine Gewichtszunahme. Ich erlebe aber auch vermehrt problematisches Essverhalten in Richtung einer Essstörung, wie Bulimie, Magersucht oder Binge Eating (Anm. d. Red. exzessives Essen). Einige haben diese Probleme auch erst während der Pandemie entwickelt.

Corona erhöht Beratungsbedarf wegen Essproblemen und Übergewicht

Hat Corona die Nachfrage nach Beratung und Therapie erhöht?

Erhart: Der Beratungsbedarf bei Essproblemen und Übergewicht ist deutlich gestiegen. Da ich meine Beratungen seit einigen Jahren auch online anbiete, konnte ich selbst während des Lockdowns Menschen unterstützen.

Hatte die Corona-Pandemie auch positive Auswirkungen auf das Essverhalten?

Erhart: Während der strikten Maßnahmen waren fast alle Geschäfte bis auf Supermärkte geschlossen, es gab kaum Möglichkeiten außer Haus zu essen und viele hatten zum Beispiel durch Kurzarbeit mehr Zeit, zu kochen. Zwangsläufig beschäftigt man sich da stärker mit eigenem Essverhalten. Manche entwickelten richtig Ehrgeiz im Ausprobieren neuer Rezepte. Ob dieses Engagement anhält, ist aber schwer zu sagen.

Welche Rezepte oder Nahrungsmitteln würden sie konkret empfehlen?

Erhart: Gerne würde ich für Hülsenfrüchte werben. Sie sind reich an Ballaststoffen, komplexen Kohlenhydraten und Mineralstoffen. Durch den hohen Eiweißgehalt sind sie besonders wertvoll für alle, die weniger oder kein Fleisch essen wollen. Kichererbsen zum Beispiel kann man bereits vorgegart in Dosen oder im Glas kaufen, das spart bei der Zubereitung Zeit. Hülsenfrüchte können in Eintöpfen oder Suppen, wie einem Linsen-Dal, verarbeitet werden. Aber auch in Salaten schmecken sie. Aus pürierten Kichererbsen lässt sich Hummus herstellen, eine orientalische Spezialität. Wer Lust hat, sich auszuprobieren, findet im Internet Rezepte.

