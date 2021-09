Acht Kinder und fünf Erzieherinnen positiv auf Corona getestet: Kita in Pfronten muss schließen

Das Landratsamt machte den Kindergarten St. Marien in Pfronten nach dem Vorfall komplett dicht. Einem Füssener Kinderarzt bereitet dieses Vorgehen Sorge.

Nachdem in der ersten Woche nach den Sommerferien zunächst die meisten Schülerinnen, Schüler und Kindergartenkinder zurück in ihre Einrichtungen gehen konnten, schlägt Corona nun wieder in ersten Fällen zu. Mit der Folge, dass im Kindergarten St. Marien in Pfronten acht Kinder und fünf Erzieherinnen positiv getestet wurden und die Einrichtung daraufhin für diese Woche komplett geschlossen wurde. Das bestätigte das Landratsamt Ostallgäu auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Wir hatten zunächst mehrere Infektionen, also nach Definition ein Ausbruchsgeschehen, in einer Gruppe. Insoweit erfolgte eine Quarantäne für die Gruppe“, berichtet Behördensprecher Stefan Leonhart. „In der Folge kam es jedoch gruppenübergreifend zu weiteren Fällen. Daher hielt das Gesundheitsamt – auf Grundlage der aktuellen Vollzugshinweisen des Gesundheitsministeriums zum Kontaktpersonenmanagement in Kinderbetreuungseinrichtungen – eine Schließung der Einrichtung mit Quarantäneanordnung für alle Kinder und Beschäftigten für infektiologisch geboten.“

Geschlossen ist der Kindergarten St. Marien für diese Woche. In der nächsten soll eine Betreuung für die Mädchen und Buben wieder möglich sein, die einen negativen PCR-Test vorlegen, der frühestens an diesem Freitag gemacht werden kann. (Corona aktuell im Allgäu)

Kinder brauchen soziale Teilhabe

Dem Füssener Kinderarzt Dr. Holger Hedderich macht das Schließen kompletter Kindergärten und Horte Sorgen. „Wir Kinderärzte wollen, dass Kinder weiterhin Schulen und Kindergärten besuchen können, weil sie die soziale Teilhabe und Regelmäßigkeit brauchen“, betont er. Deshalb müsse man genau zwischen Infektionsschutz sowie dem Wohl der Kinder und Familien abwägen. Er sei sich klar darüber, dass das auch für die beteiligten Behörden eine große Aufgabe sei. Aber „wir müssen jetzt die Fahne für die Kinder hochhalten. Es wurde bisher viel auf sie abgewälzt“, sagt Hedderich. Ihre Rechte seien vielfach hinten angestellt worden. Dabei hätten die Kinder selbst kein hohes Risiko, schwer an Covid zu erkranken. Die Krankheit verlaufe in der Regel harmlos.

Er würde sich daher auch eine Abschaffung der Maskenpflicht für Grundschulkinder während des Unterrichts am Sitzplatz wünschen, wie in anderen europäischen Ländern. „Die Kinder stören sich zwar grundsätzlich kaum an der Maske. Aber es beeinträchtigt den Unterricht, weil die Mimik fehlt“, sagt der Füssener. Hat zum Beispiel die Lehrerin einen verdecktes Gesicht, können die Schüler ihr Mundbild bei den verschiedenen Lauten nicht sehen und tun sich so beim Lesenlernen unter Umständen schwerer. Andersrum fehlt den Pädagoginnen und Pädagogen die Mimik des Kindes, die ihnen zeigt, ob es etwas verstanden hat oder nicht.

Furcht vor dem Winter

Hedderich fürchtet nun den kommenden Winter. In der kalten Jahreszeit „werden viele Kinder, da sie ungeimpft sind, eine Coronainfektion durchmachen. Wie viele Kindergärten will man dann schließen?“, fragt er.

Laut der Mitteilung des Ostallgäuer Landratsamtes wurde bisher nur der Kindergarten St. Marien in Pfronten geschlossen. Es gebe weitere einzelne positive Testungen in anderen Einrichtungen im Landkreis. Allerdings sei dort nicht in Erwägung gezogen worden, diese komplett dicht zu machen.

Und was ist in Zukunft zu erwarten? „Es ist für das Kindergartenjahr 2021/22 oberstes Ziel, den Regelbetrieb in den Kinderbetreuungseinrichtungen sicherzustellen und auch bei einzelnen Infektionsfällen die Schließung von Gruppen oder gar ganzen Einrichtungen zu vermeiden“, sagt Leonhart.

Zugleich müsse aber weiterhin der bestmögliche Infektionsschutz für Kinder und Beschäftigte erreicht werden. Unter dieser Vorgabe und den Vollzugshinweisen des Gesundheitsministeriums werde das Gesundheitsamt bei künftigen Fällen abwägen, ob eine Entwicklung oder Dimension erreicht ist, die eine Schließung erforderlich mache. Dabei werde jeder Einzelfall betrachtet und bewertet.

