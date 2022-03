Pineapple-Club in Füssen eröffnet - zum dritten Mal neu: „Die Leute wollen endlich wieder raus“

Der Pineapple-Club in Füssen eröffnet zum dritten Mal neu. Die Betreiber hoffen diesmal auf eine langfristige Öffnungsperspektive. Was nicht zur Debatte stand.

04.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Er sei gerade im Club, es gebe viel zu tun, sagt Samuel Schweiger, als man ihn telefonisch erreicht. Denn dort, wo seit mehreren Monaten die Lichter aus sind und die Tanzfläche leer ist, soll es am Freitag wieder losgehen: Der Pineapple-Club in Füssen öffnet seine Tore – es ist bereits die dritte Wiedereröffnung. Die Coronapandemie hatte massive Auswirkungen auf die Nacht- und Clubszene. Schweiger ist sich deshalb sicher: „Die Leute wollen endlich wieder raus.“

Pineapple-Club in Füssen öffnet unter 2G Plus-Regel

Die Politik lockert schrittweise – auch für Veranstalter und Clubbesitzer gibt es gute Nachrichten. An diesem Freitag dürfen die Tanzflächen wieder geöffnet werden. Nicht ganz ohne Regeln: Es gilt 2G Plus. Wer zweimal geimpft ist, benötigt zusätzlich einen negativen Coronatest am Eingang, berichtet Schweiger. Wer drei Impfungen erhalten hat, braucht diesen nicht. Es war ein Auf und Ab in den vergangenen zwei Jahren. „Es war aber keine Option, den Club nicht mehr zu öffnen“, sagt Schweiger. Er und Louis Schieferle betreiben den Pineapple-Club in der Kemptener Straße. Nun wurden Kühltheken geputzt, Getränke bestellt, Personal organisiert. Das sei aber kein Problem gewesen: „Unsere Mitarbeiter sind Bekannte und Freunde von uns“, sagt Schweiger. Alle seien hoch motiviert, am Freitag mit dem Clubbetrieb zu starten.

Das Re-Opening geht für alle ab 18 um 22 Uhr los. DJ Parix wird an diesem Abend einen Mix aus Charts, House und Black Music auflegen. Auch die DJs haben harte Zeiten hinter sich, sagt Schweiger.

Am Samstag folgt die nächste Party. Diesmal ab 16, mit „Muttiausweis“, wie es Schweiger im Scherz bezeichnet. Volljährige übernehmen also die Verantwortung für jüngere. Auch Jüngeren einen Raum zu bieten, sei wichtig: „Sie sehnen sich danach“, sagt Schweiger. In den vergangenen Monaten sei außer „kalt, trist und grau“ nichts los gewesen und nun wollen die Menschen raus aus der Winterdepression, ist sich der Clubbesitzer sicher. Er erwähnt auch das Homeschooling, für viele Schüler eine belastende Zeit.

Im März und April sind bereits Veranstaltungen geplant, mit dabei ist auch wieder die Jamsession am ersten Donnerstag im Monat, also eine offene Bühne für Musiker. Das Format sei vor der Pandemie gut besucht gewesen. Für die Sommermonate plant das Team ein paar Specials – grundsätzlich sind die Sommermonate wegen der wärmeren Temperaturen und der Urlaubszeit keine Hochsaison für Clubs.

Pineapple-Club ist ein "schönes Hobby" für die Besitzer

Lesen Sie auch

Diskothek eröffnet wieder Testzentrum im Papillon Marktoberdorf hat neue Öffnungszeiten

Den Pineapple-Club betreiben Schweiger und Schieferle nebenberuflich, als „schönes Hobby“, wie Schweiger es nennt. Er arbeitet sonst auf einer Hütte, Schieferle in der Verwaltung. So sind die beiden trotz geschlossenen Clubs über die Runden gekommen. Ob man diesmal an eine längerfristige Öffnung glaubt? „Ich bin Optimist“, sagt Schweiger, der schon öfter daran geglaubt hat und am Ende feststellen musste, sich geirrt zu haben.

Es waren Zeiten der Unsicherheit für die Branche, zwischen Lockdown, politischen Maßnahmen, steigenden und fallenden Coronazahlen. Für Samuel Schweiger zählt aber der Blick nach vorne. Was die Partygäste am Freitagabend erwartet? „Ein hoch motiviertes Club-Team.“