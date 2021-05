Corona prägt die Menschen und die Arbeit von Lechbrucks Bürgermeister Werner Moll

Bürgerentscheid, Pandemie, Neubau von Kindergarten und Feuerwehrhaus: Werner Moll begegnen gleich vier große Aufgaben in seinem ersten Jahr als Bürgermeister in Lechbruck. Spaß hat er trotzdem in seinem Amt

01.05.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Ein ereignisreiches erstes Jahr als Bürgermeister hat Werner Moll in Lechbruck hinter sich. Mit dem Bürgerentscheid zum Hotel am Oberen Lechsee sowie dem Neubau von Feuerwehrhaus und Kindergarten standen und stehen gleich zu Beginn seiner Amtszeit drei Großprojekte an. Dazu kam die Corona-Pandemie – und die habe vieles beeinträchtigt.