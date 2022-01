Nicht angemeldeter Protest gegen die Corona-Regeln führt zu zahlreichen Anzeigen

Über soziale Medien haben Gegner der Corona-Maßnahmen in Füssen zu einem Protest aufgerufen. Dieser war jedoch nicht angemeldet - es folgten 21 Anzeigen.

04.01.2022 | Stand: 13:28 Uhr

Gegner der Corona-Regeln haben sich am Montag erneut unangemeldet in Füssen versammelt. Zu der Versammlung luden die Menschen über soziale Medien ein, berichtet die Polizei.

Am frühen Abend versammelten sich dann rund 45 Personen vor dem Rathaus in Füssen. Da kein Versammlungsleiter bekannt war, erteilte die Polizei vor Ort Auflagen. Unter anderem beschränkten die Beamten die Versammlung auf den Bereich unmittelbar am Rathaus und untersagten einen Aufzug durch die Stadt. Allerdings befolgten die Teilnehmer diese Anordnung nicht und marschierten durch die Altstadt, begleitet von Polizeikräften.

21 Anzeigen nach unangemeldetem Corona-Protest in Füssen

Von insgesamt 21 Versammlungsteilnehmern stellten die Beamten daraufhin die Personalien fest, diese werden nun wegen des Verstoßes gegen die Auflagen nach dem Versammlungsgesetz angezeigt und müssen mit einem Bußgeld rechnen. Zudem verweigerte zunächst ein Teil dieser Personen die Angabe zu ihren Personalien. Diese erwartet ein zusätzliches Bußgeld.

