Die 3G-Regeln bringen etwas Normalität zurück, sind aber auch eine Herausforderung. Der Besitzer des Alpenfilmtheaters berichtet von "Grundsatzdiskussionen".

11.10.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die 3 G-Regeln sorgen in Pandemiezeiten für ein Stück Normalität und machen beispielsweise Restaurant-, Club- oder Kinobesuche wieder möglich. Und auch wenn der Großteil der Besucher und Besucherinnen sich ohne Probleme an die Vorgaben hält, gibt es dennoch Ausreißer. Wie berichtet, sprach in Kaufbeuren ein Wirt etwa davon, der Depp zu sein, wenn man kontrolliere. Auch in Füssen kommt es hin und wieder zu Grundsatzdiskussionen am Eingang.