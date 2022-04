Schwangau bietet im Testzentrum schnelle und gleichwertige alternative zum PCR-Test an

Der neue Test ist gleichwertig zu einem PCR-Test, allerdings liegt das Ergebnis bereits nach 15 Minuten vor. Für was der Test gültig ist und wie viel er kostet.

04.04.2022 | Stand: 21:00 Uhr

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) bietet in seinem Corona-Testzentrum in Schwangau ab sofort einen sogenannten „PoC-NAT-Schnelltest“ an. „Der NAT-Schnelltest ist dem PCR-Test gleichzusetzen. Der große Vorteil ist, dass das Testergebnis nach 15 Minuten vorliegt“, erklärt Werner Ehrmanntraut, Leiter des Testzentrums Schwangau. Die Auswertung eines PCR-Tests dauert bekanntlich einen Tag, heißt es in einer Pressemitteilung des BRK.

Gesundheitsamt Ostallgäu: Tests sind gleichwertig

„Wir sind einer von ganz wenigen, die im Ostallgäu dieses schnelle Testverfahren anbieten“, so Ehrmanntraut und betont, dass das Gesundheitsamt den neue Schnelltest gleichwertig zum PCR-Test anerkennt. Das Ergebnis sei 48 Stunden gültig für Veranstaltungen, Reisen und alles Weitere, für das man aktuell einen PCR-Test benötigt, beziehungsweise als Bestätigungstest nach positivem Antigen-Schnelltest oder zur Freitestung. Einziger Unterschied zum PCR-Test ist, dass beim NAT-Test kein CT-Wert ermittelt wird. Dieser Wert zeigt an, wie hoch die Viruslast ist.

Neues Testangebot auch für Auslandsreisen verwendbar

Der neu angebotene Test kann also auch für Auslandsreisen genutzt werden. „Allerdings müsse jeder selbst klären, ob das entsprechende Reiseland diesen Test anerkennt, oder ‘nur‘ den klassischen PCR-Test“, ergänzt Ehrmanntraut. Den neu angebotenen Schnelltest gibt es ausschließlich für Selbstzahler und kostet 43,70 Euro. Für den Test ist eine Online-Anmeldung im Testzentrum Schwangau unter www.brk-ostallgaeu.de nötig. Der PCR-Test ist wie bisher auch, ohne vorherige Anmeldung möglich.

