Die Zahl der Betten für Touristen ist in Schwangau zurückgegangen: „Wie lange dauert das bis zur Erholung?“

In Schwangau ist in den Coronajahren die Anzahl der Betriebe und der Betten für Touristen zurückgegangen. Warum der Trend nicht langfristig sein wird.

02.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Für Gastgeber und Hoteliers waren die zwei vergangenen Corona-Jahre von Unsicherheiten geprägt. Und auch jetzt, wo es um Lockerungen der Corona-Maßnahmen geht, fehlt es an langfristigen Perspektiven, klagt die Branche. Welche Auswirkungen das Virus und die damit einhergehenden Maßnahmen haben, zeigte sich auch während der Sitzung des Tourismusbeirates in Schwangau. Nicht nur die Zahlen der Übernachtungsgäste sind eingebrochen, auch die Anzahl der Betriebe und die angebotenen Betten sind zurückgegangen – auch wenn das nicht nur an Corona liegt.