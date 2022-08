CSU Nesselwang nutzt neue Freiheiten zum Bürgerkontakt

Gelockerte Corona-Maßnahmen bieten Möglichkeit zu thematischen Veranstaltungen. Bürgermeister Joas berichtete von Konzept, die Abwärme der Kläranlage zu nutzen.

19.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Aufbruchsstimmung bei der CSU Nesselwang: Angesichts gelockerter Corona-Schutzmaßnahmen will sich die Partei wieder vermehrt mit den Bürgerinnen und Bürgern austauschen. Dies soll mit thematischen Veranstaltungen gelingen, teilt die Partei nach ihrer Ortsversammlung mit. Gefeiert wurden 13 Jubilare mit über 50-jähriger Mitgliedschaft.

Öffentliches Leben ist vollends zurück

Bürgermeister Pirmin Joas machte in seinem Arbeitsbericht klar, dass das öffentliche Leben im Markt diesen Sommer wieder vollends zurück ist. Indikator seien die vielen Einladungen und Termine für den Bürgermeister. Zu den aktuellen Projekten in Nesselwang berichtete er unter anderem über den Glasfaserausbau in Hörich und Voglen, eine Fotovoltaik-Anlage sowie ein Konzept für ein Nahwärmenetz, das die Abwärme der Kläranlage nutzt. Die Energiethematik war in Joas Bericht wie wohl im Alltag vieler Bürger ein zentraler Punkt. Glücklicherweise entwickle sich dieses Jahr das Gewerbe vor Ort gut, berichtete Joas weiter. Damit könne man solide Gewerbesteuereinnahmen generieren, auch wenn sie im Vergleich zum Vorjahr leicht sinken. Bei all den positiven Entwicklungen wünsche er sich aber mehr Unterstützung und Kommunikation von den Ebenen oberhalb der Kommunen.

Mehr Präsenz von Mandatsträgern gewünscht

In der Diskussion pflichteten Altbürgermeister Josef Köberle sowie die Ehrenvorsitzenden Helmut Gockel und Franz Egger dem Appell des Bürgermeisters bei und wünschten sich mehr Präsenz von Mandatsträgern im Süden des Landkreises. Außerdem seien jüngere und weibliche Mitglieder nötig, um den Ortsverband langfristig „gesund“ zu halten.

Ukrainehilfe läuft

Ortsvorsitzende Antje Fricke informierte über die Aktivitäten des Arbeitskreises Ukrainehilfe, welche sich zwar manchmal für sie und ihre „Mitstreiter“ mühselig gestalten – insbesondere bei der Wohnraumsuche für die rund 40 Geflüchteten im Markt – jedoch vielzählige Projekte umsetzen konnte: Sachspenden generieren und vermitteln, umfangreiche Unterstützung bei organisatorischen und bürokratischen Angelegenheiten sowie Sprachkurse.

Freudigster Teil war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Max Endras, Otto Stolz, Karl Adolf Giglberger, Josef Böck, Bernhard Allgaier, Egon Gschwend, Karl-Heinz Martin, Magnus Lipp, Max Allgaier, Friedrich Schober, Albert und Josef Haug sowie Martin Miller sind jeweils schon mehr als ein halbes Jahrhundert dabei.

Lesen Sie auch