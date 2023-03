Deutsche Curling-Junioren stehen bei Heim-WM in Füssen vorzeitig im Halbfinale

Bei den Weltmeisterschaften, die seit Samstag in Füssen stattfinden, haben sich Deutschlands Curling-Junioren als erstes Team für das Halbfinale qualifiziert.

02.03.2023 | Stand: 11:42 Uhr

Schon vor den letzten Spielen in der Round-Robin (Vorrunde) haben sich die deutschen Curling-Junioren um Skip Benny Kapp (Füssen) das WM-Halbfinale gesichert. Gegen Kanada gewann das Team am Donnerstagvormittag mit 8:2. Am Abend steht zum Abschluss noch das Duell mit China auf dem Programm. Das Resultat hat jedoch lediglich noch Einfluss darauf, welchen Gegner die Deutschen nach der Vorrunde bekommen. Nach momentanem Stand hieße der Halbfinal-Kontrahent Norwegen.

