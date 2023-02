Große Bühne für die kleinste Wintersportart: Curling-WM in Füssen ist gestartet

In Füssen findet am Wochenende nach 1988 wieder eine Curling-Weltmeisterschaft der Junioren statt. So lief die Eröffnungsfeier in der Arena Füssen ab.

26.02.2023 | Stand: 17:35 Uhr

In Füssen haben am Wochenende die Curling-Weltmeisterschaften der Junioren begonnen. Noch bis Samstag kämpfen zehn Frauen und zehn Männerteams um den WM-Titel, der in der zahlenmäßig kleinsten olympischen Wintersportart jedes Jahr vergeben wird.

