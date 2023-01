Kunst gegen Komasaufen - Schüler bekennen Farbe

Die Kampagne „bunt statt blau“ geht in die nächste Runde. Dabei senden Schüler eine starke Botschaft. Warum die Aufklärung zu diesem Thema so wichtig ist.

07.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK-Gesundheit) sucht bis Ende März die besten Schüler-Plakate gegen Alkoholmissbrauch. Die Kampagne trägt den Namen „bunt statt blau“ und findet heuer zum 14. Mal statt. Die DAK-Gesundheit möchte mit der Aktion vor übermäßigem Alkoholkonsum warnen und über die Folgen aufklären.

Schulen behandeln Thema Alkoholmissbrauch im Unterricht

Im Januar hat die Kampagne offiziell begonnen und soll nun drei Monate dauern. In diesem Zeitraum rufen die Initiatoren alle Schulen in der Region dazu auf, das Thema Alkoholmissbrauch im Unterricht zu behandeln und die Schüler in diesem Rahmen Plakate gestalten zu lassen. Damit bekennen die Schüler Farbe gegen exzessiven Alkoholkonsum. Verbunden damit ist die „Aktion Glasklar“, mit der Lehrkräfte und Eltern über das Thema aufgeklärt werden sollen.

Über 20.000 junge Menschen 2019 wegen Alkoholvergiftung im Krankenhaus

Warum das wichtig ist, zeigen Aufzeichnungen des Statistischen Bundesamtes: Im Jahr 2019 mussten über 20.000 Kinder und Jugendliche von zehn bis 19 Jahren wegen einer Alkoholvergiftung stationär im Krankenhaus behandelt werden. Obwohl es im Jahr 2021 rund 42 Prozent weniger waren, fordern Fachleute, dass weiter über die Risiken des Rauschtrinkens aufgeklärt wird. Es trinken immer noch zu viele Jugendliche „sprichwörtlich bis der Arzt kommt“, sagt Tobias Winkler von der DAK-Gesundheit in Kaufbeuren. „Deshalb setzen wir weiter auf Aufklärung und führen unsere erfolgreiche Präventionskampagne fort.“ Schirmherr der Kampagne ist in Bayern Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Einsendeschluss für die Plakate ist der 31. März. Anschließend wird in jedem Bundesland das beste Plakat ausgezeichnet, das sich dann auf Bundesebene messen darf. Wer auf der Online-Plattform Instagram sein Plakat teilt, hat zudem die Chance auf 300 Euro. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen gibt es auf der Seite www.dak.de/buntstattblau.