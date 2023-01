Damit der Neustart in den Beruf gelingt: Großes Kursangebot für Ostallgäuerinnen und Ostallgäuer

Der Landkreis Ostallgäu bietet kostenlose Seminare und Beratungen zur beruflichen (Neu-)Orientierung und Existenzgründung an. Hier die nächsten Termine.

15.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Gleichstellungsstelle des Landkreises Ostallgäu organisiert kostenlose Einzelberatungen und Seminare zur beruflichen (Neu-)Orientierung und zur Existenzgründung. Die Angebote der Servicestelle Beruf sind für alle Ostallgäuerinnen und Ostallgäuer kostenlos und finden als Präsenz-Veranstaltung im Landratsamt in Marktoberdorf, in den Räumen der Volkshochschule in Biessenhofen und Obergünzburg beziehungsweise telefonisch oder online statt. Eine Anmeldung ist jeweils erforderlich.

„Finanzplanung für Frauen oder wie gelingt mir die finanzielle Unabhängigkeit?“ am 18. Januar und am 8. März jeweils von 9 bis 11 Uhr: Über die Kunst des Investierens, die richtige Geldanlage sowie den Aufbau meiner Altersvorsorge.

„Wie bewerbe ich mich?“ am 23. Januar und 13. März jeweils von 9 bis 11 Uhr: Von Beraterin Patricia Mühlebach erfahren die Teilnehmenden, wie sie Lücken im Lebenslauf behandeln, wie eine überzeugende Bewerbungsmappe aussieht, wie sie sich und ihre Fähigkeiten optimal präsentieren und wie sie eine Bewerbungsinitiative starten.





„Der Minijob – Nachteile und Möglichkeiten“ am 6. Februar und am 27. März jeweils von 9 bis 11 Uhr: An dem Vormittag ist die Problematik dieser Beschäftigungsverhältnisse Thema, es geht um Benachteiligungen und es werden Möglichkeiten gezeigt, Nachteile in den Griff zu bekommen und Chancen zum Weiterkommen zu nutzen.





Der Weg in die Selbstständigkeit: von der Idee zum Konzept“ am 27. Februar und 8. Mai jeweils von 9 bis 11 Uhr: An diesem Vormittag erhalten die Teilnehmenden Informationen rund um die Selbstständigkeit, insbesondere zu den Stichworten Realitätscheck, soziale Absicherung, Formalitäten, Finanzierungen und Geschäftsplan.





Zusätzlich bietet die Servicestelle Beruf im Anschluss an jeden Vortrag sowie nach Terminvereinbarung Einzelberatungen zu allen Fragen rund um die berufliche Neuorientierung, den Wiedereinstieg beziehungsweise rund ums „Selbstständig-Machen“ an.

Anmeldung und weitere Informationen zu dem Angebot gibt es bei der Gleichstellungsstelle des Landkreises Ostallgäu unter der Telefonnummer 08342/911-287 oder per E-Mail an die gleichstellungsstelle@ lra-oal.bayern.de oder direkt bei der Servicestelle Beruf in Kempten unter Telefon 0831/2525-7272 oder E-Mail an Frau-und-Beruf@ kempten.de