Damit die Füssener wissen, was sie wollen sollen

Nicht ganz ernst gemeinte Vorsätze der Lokalredaktion für das Jahr 2023 in der Stadt Füssen und den umliegenden Gemeinden.

31.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Für den Jahreswechsel sind sie wieder gefragt: gute Pläne und Vorsätze. Weil nicht jeder gleich selber draufkommt, was er sich vornehmen könnte – oder sollte – hilft die Allgäuer Zeitung nach. Hier unsere nicht ganz ernst gemeinten Vorsätze für:

Die Stadt Füssen will sich an Elon Musk verkaufen, um der Pleite zu entgehen. Dem Vernehmen nach fliegt der Tesla- und Twitter-Boss aber lieber mit seinem eigenen Raumfahrtunternehmen SpaceX auf den Mars. „Da habe ich wenigstens gewisse Chancen“, so Musk.

• Die Gemeinde Pfronten treibt den Bau eines neuen Bades energisch voran. Sobald die grundlegenden Vorstellungen geklärt sind, startet man die Bürgerbeteiligungen zu den Fliesen (2024), den Duschköpfen und Wasserhähnen (2025) und der Ausstattung der Umkleiden (2026). Über die Wassertemperatur müsse man dann dank des Klimawandels wohl nicht mehr diskutieren …

Die Forggensee-Gemeinden Roßhaupten entwickeln ein innovatives und dazu noch preisgünstiges Verkehrsabwehrkonzept. Die Blechlawine, die beide Kommunen in jedem Sommer trifft, will man durch das gezielte „Bschütten“ der Badeplätze unterbinden. Durch die damit verbundene, ganz spezielle Landluft hält sich der Andrang von Badegästen aus Kaufbeuren, Memmingen oder Augsburg schnell in sehr, sehr engen Grenzen. Und einheimische Badegäste, die härter im Nehmen sind, freuen sich über nahezu menschenleere Badeplätze.

Die Gemeinde Seeg bietet für kommunale Führungskräfte künftig den Fortbildungskurs „Die Bevölkerung schneller informieren, als Gerüchte hochkochen können“ an. Als besonderer Höhepunkt will Bürgermeister Markus Berktold dann aus dem Nähkästchen plaudern.

Die Gemeinden rund um Füssen bereiten sich auf die größte Flüchtlingswelle innerhalb der Grenzen des Allgäus neuer Steuern betrifft: So gibt es inzwischen eine „Sonnenschein-Steuer“, die an anderen Tagen von einer „Regen- oder Schnee-Steuer“ abgelöst wird. Nicht zu vergessen, die „Gute Morgen-“ und die „Gute Nacht-Steuer“. Nun packen verzweifelte Füssener ihre Sachen und suchen Unterschlupf in benachbarten Orten, in denen halbwegs bezahlbare Gebühren und Steuern verlangt werden …

In der Gemeinde Rückholz stehen die Zeichen weiter auf Innovationen. Nach den rasenden Rasenmähern und rechteckigen Emmentalern planen die Mächler vom Schönewalder Weiher das erste Braunvieh-Rodeo des Allgäus und kompostierbare Milchtransporter.

In der Gemeinde Halblech stehen die Zeichen auf Annäherung: Nach dem gelungenen Gemeinschaftsprojekt der ersten gemeinsam organisierten Waldweihnacht auf dem Kenzenparkplatz, verstehen sich Buchinger und Trauchgauer zunehmend als Halblecher … wenn da nicht Halblech dazwischen wäre.