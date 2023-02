Damit Fische am Kraftwerk Urspring wieder den Lech hinaufkommen

Die Firma Uniper investiert in Urspring sieben Millionen Euro in eine Aufstiegsanlage für Fische. Das Bauwerk soll die Durchgängigkeit des Lechs verbessern.

Am Kraftwerk in Urspring baut die Betreiberfirma Uniper eine Fischaufstiegsanlage für sieben Millionen Euro, mit deren Hilfe Fische und andere Wasserlebewesen wieder flussaufwärts wandern können. Im Februar beginnen die Bauarbeiten. Im Juli 2024 soll das Projekt fertig sein.

Los ging es aber bereits 2022 mit der Schaffung von Ersatzhabitaten für Reptilien. Zur Abgrenzung des Baufelds wurden Reptilienschutzzäune aufgestellt und die Flächen innerhalb regelmäßig gemäht. Dadurch wurde laut Uniper der Baubereich für Reptilien unattraktiv gestaltet, um die Tiere für die Bauzeit auf umliegende Flächen zu vertreiben und so zu schützen.

Widervernetzung mit Litzauer Schleife besonders wichtig

Die Fischaufstiegsanlage in Urspring soll die Durchgängigkeit des Lechs im Verbund mit einer für 2023/24 geplanten Fischaufstiegsanlage am Kraftwerk Dessau auf einen Flussabschnitt von rund 24 Kilometer verlängern. Von besonderer Bedeutung ist dabei nach Angaben der Firma Uniper die Wiedervernetzung mit der Litzauer Schleife, einem ökologisch besonders wertvollen Lechabschnitt. Mithilfe der Aufstiegsanlagen werden auch Seitenzuflüssen, etwa von Illach und Gruberbach, für aufwärts wandernde Fische wieder erreichbar sein.

Die Anlage in Urspring wird am rechten Ufer errichtet, hat einen Durchfluss von 800 Liter in der Sekunde und ist in drei Abschnitte gegliedert: Einstiegsbauwerk, Gerinneabschnitt mit Raugerinne und Ausstiegsbauwerk. Der Einstieg entsteht unterhalb des Kraftwerksauslaufes und ist ein Betongerinne, das den Fischen die Überwindung von circa zwei Metern Höhe, aufgelöst in 19, jeweils etwa zehn Zentimeter hohe Einzelstufen ermöglicht. Hier fließen die 800 Liter Wasser pro Sekunde zurück in den Lech und erzeugen dabei eine Lockströmung, die den Fischen hilft, den Einstieg zu finden.

Ein naturnaher Bachlauf soll in Urspring entstehen

Oberhalb dieser Stelle unterquert das Gerinne in einem Wellstahl-Durchlass die Kraftwerkszufahrt und weitet sich dann zu einem naturnah gestalteten Bachlauf, der durch Windungen und Strukturelemente – wie beispielsweise Gumpen, Flachwasserzonen, Kiesbänke und Totholz – einen hochwertigen Lebensraum für Fische und andere Wasserlebewesen anbieten soll. Um die in diesem knapp 500 Meter langen Abschnitt vorhandene Höhendifferenz von sechs Metern zu überwinden, wird der Bachlauf durch Stein-Querriegel untergliedert und in Einzelstufen aufgeteilt.

Die Unterquerung der Gemeindestraße und des Staudamms erfolgt wieder mit einem Betonbauwerk. Der Einlauf aus dem Stausee wird durch einen Schwimmbalken und einen Rechen vor dem Einspülen von gröberem Material geschützt. Im Hochwasserfall kann der Zulauf durch einen Schieber geregelt werden.

Bis 2027 will Uniper alle seine Kraftwerke am Lech sowie an Isar, Main und Donau mit Fischaufstiegsanlagen ausgestattet haben. Für diese ökologische Verbesserung wendet das Unternehmen einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag auf.

