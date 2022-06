Dank für die Mitarbeit in der Pfarrei Hopferau

Pfarrer Wolfgang Schnabel verabschiedet scheidende Pfarrgemeinderäte in St. Martin. Es gibt auch Geschenke.

Am Ende des Pfarrgottesdienstes der Pfarrei St. Martin Hopferau hat Pfarrer Wolfgang Schnabel kürzlich den ehemaligen Pfarrgemeinderäten gedankt. Florian Poppler, Elisabeth Breyer und Luis Pol hatten bei der Wahl am 20. März nicht mehr kandidiert. „Sie haben sich über viele Jahre mit ihren Begabungen in den Pfarrgemeinderat eingebracht und mit Ideen und viel Zeit das Leben in unserer Pfarrei mitgestaltet. Dafür darf ich heute ein großes „Vergelt’s Gott!“ sagen“, sagte der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Seeg.

Impulse der Hildegard von Bingen

Als Geschenk bekamen die scheidenden Räte ein Buch mit Impulsen der heiligen Hildegard von Bingen überreicht. Auch die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Angelika Böhm-Umkehrer dankte für das gute Miteinander und die Mitarbeit im Hopferauer Pfarrgemeinderat.

