Durch Früherkennung Darmkrebs rechtzeitig aufspüren

Bei einer bundesweiten Aktion beteiligt sich auch ein Füssener Arzt. Ab welchem Alter die Gefahr einer Erkrankung steigt.

25.02.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Wie wichtig Darmkrebsvorsorge sein kann, darüber informieren bundesweit Mediziner im „Darmkrebs-Vorsorgemonat“ März. An der Aktion mit dem Titel „Deutschland gegen Darmkrebs“ beteiligt sich auch der Füssener Arzt Dr. Andreas Feil. Der Darmspezialist hat selbst die Genehmigung zur Durchführung der Vorsorge-Darmspiegelung. Laut Feil sei diese das „beste Vorsorgeinstrument“. Feil gehört zu 2400 Fachärzten in Deutschland, die diese Vorsorge durchführen dürfen.

Wie viele Menschen in Deutschland sterben an Darmkrebs?

Jährlich sterben in Deutschland 24.000 Menschen an Darmkrebs, heißt es in einer Pressemitteilung der Aktion. Die angebotenen Früherkennungsmaßnahmen könnten diese Zahl deutlich verringern. Keine Krebsart lasse sich so gut im Frühstadium erkennen wie Darmkrebs. Unter dem Motto „Zeit fürs Wesentliche“ wollen die Ärzte betonen, Termine zur Vorsorge nicht aufzuschieben.

„Eine Darmspiegelung ist heutzutage in der Regel schmerzfrei und dauert nur etwa 20 Minuten“, erklärt Sprecher Felix Rotaru. Bei einer Darmspiegelung wird der leere Darm mit einem dünnen, flexiblen Schlauchsystem (Koloskop) untersucht. An der Spitze befindet sich eine hochempfindliche Videokamera, die Bilder aus dem Darminneren auf einen Monitor liefert. Der Arzt könne so die gesamte Darmwand beurteilen.

Die Kosten werden bei Männern aufgrund ihres höheren Erkrankungsrisikos schon ab 50 Jahren und bei Frauen ab 55 Jahren von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, bei einer familiären Vorbelastung noch früher.

