Darum beharrt die Stadt Füssen auf Vorkaufsrecht für PMG-Areal

Bürgermeister Maximilian Eichstetter reagiert auf Offenen Brief des Rechtsbeistands von Dieter Glass. Vier Unternehmen wollen Teile der Fläche erwerben und Jobs schaffen.

05.09.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Mit Verwunderung hat Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter auf einen Offenen Brief reagiert, den Professor Dr. Simon Bulla als Rechtsanwalt im Namen des neuen Eigentümers des PMG-Areals, Dieter Glass, geschrieben hat. Darin hatte Bulla rechtliche Schritte angekündigt, sollte die Stadt Füssen eine Veränderungssperre über das Gelände legen, um den dort gültigen Bebauungsplan zu ändern, und sich ein Vorkaufsrecht einräumen. "Es liegt uns sehr stark am Herzen, dass wir auch das PMG Areal (52.000 Quadratmeter) gemeinsam entwickeln, was Sie, Herr Glass, mir am 17.07., 03.08. und 23.08. jeweils in die Hand versprochen/zugesichert haben", schreibt Eichstetter nun. Glass habe seinerzeit erklärt, er sei für alle Ideen offen. "Zugleich möchte ich Ihnen grundlegend schon mein Vertrauen zusichern, jedoch zeigt die Erfahrung, dass in der heutigen Zeit ein reiner Handschlag für eine Verbindlichkeit von Versprechungen nicht mehr ausreicht, unabhängig wie hoch mein Vertrauen zu Ihnen persönlich ist", führt Füssens Bürgermeister weiter aus und verweist auf 19 gemeinsame Termine seit 2020 für das Hanfwerke-Areal, dass Glass erworben und nun entwickeln will.

