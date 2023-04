Darum gibt es in Nesselwang keine PV-Anlagen auf Freiflächen

Im Gemeindegebiet sind nur 0,2 Prozent der Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen nutzbar. Vorrang gibt der Marktgemeinderat einem anderen Wirtschaftszweig.

13.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Ergebnisse waren ernüchternd: Nur rund 0,2 Prozent der Nesselwanger Gemeindefläche stünden für Freiflächen-Photovoltaikanlagen zur Verfügung. Das hatte eine von der Marktgemeinde Nesselwang in Auftrag gegebene Studie des Ingenieurbüros Lars Consult GmbH ergeben, die in der vergangenen Sitzung des Marktgemeinderates vorgestellt wurde.

Konzept statt Wildwuchs

Nachdem es mehrere Anfragen an die Gemeinde zur Aufstellung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen gab, hatte sich die Gemeinde entschlossen, einen „Solarleitplan Nesselwang“ aufzustellen, damit „es keinen Wildwuchs gibt und ein nachvollziehbares Konzept existiert“, erläuterte Bernd Munz, Geschäftsführer der Lars Consult GmbH. In den vergangenen zwei Jahren hatte es, vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen energiepolitischen Lage, mehrere Gesetzesänderungen auf Bundes- und Landesebene gegeben, um den Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu forcieren, sagte Munz. Allerdings gibt es eine Vielzahl aus dem Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz resultierende, „harte“ und „weiche“ Ausschlusskriterien, die bei der Ausweisung für Flächen für die Aufstellung von Photovoltaikanlagen zu berücksichtigen sind.

Neue Regelungen im Freistaat

Seit dem Inkrafttreten der Freiflächen-Öffnungsverordnung des Landes Bayern sind auf landwirtschaftlichen Flächen errichtete Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Außenbereich nach dem EEG förderfähig, sofern die Flächen als so genannte „agrastrukturell benachteiligte“ Gebiete eingestuft sind. Zudem sind diese im Korridor von 200 Metern entlang von Bahnlinien und Autobahnen sowie auf so genannten Konversionsflächen (zum Beispiel ehemalige Kiesabbaugebiete) förderfähig. Das gilt für Solaranlagen mit einer Nennleistung ab 750 Kilowatt bis maximal zehn Megawatt.

Böden sind zu gut, um sie der Landwirtschaft wegzunehmen

Welche Gebiete als „benachteiligt“ gelten und welche nicht, ist bundesweit festgelegt. Betrachtet man das Nesselwanger Gemeindegebiet scheiden schon fast 80 Prozent der Flächen wegen der zwingenden Berücksichtigung „harter“ Kriterien weg, erklärte Landschaftsplaner Robin Unseld von Lars Consult GmbH. Unseld zeigte eine interaktive Grafik, bei der man „harte“ und „weiche“ Kriterien nach Bedarf einzeln hinzu- und wegschalten und damit anschaulich sichtbar machen konnte. Allein 25 Prozent der in der Gemeinde vorhandenen Flächen sind „Böden bester Qualität“, die der Landwirtschaft dienen sollten. Berücksichtige man alle so genannten „weichen“ Kriterien mit, blieben ganze 0,2 Prozent oder circa 80 Hektar übrig. Würde man seitens der Gemeinde bei den „weichen“ Kriterien einige „eventuell zurücknehmen“, könnten etwa zwei Prozent der Fläche zur Verfügung stehen, sagte Unseld.

Bürger sollen sich selbst ein Bild machen können

Das sollten aber möglichst keine Flächen für die Landwirtschaft betreffen, wandte Marktgemeinderat Edmund Bayrhof (CSU) ein. Deutschland habe sowieso nur noch einen Versorgungsgrad von rund 80 Prozent bei Lebensmitteln, so dass nicht noch mehr Flächen der Landwirtschaft wegfallen dürften. Trotz der Schwierigkeiten, geeignete Flächen für Photovoltaikanlagen zu finden, „müssen wir trotzdem das Thema annehmen – in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft“, meinte Martin Erd (Miteinand für Nesselwang). „Selbstverständlich soll die Landwirtschaft geschützt werden“, griff Bürgermeister Pirmin Joas den Einwand von Edmund Bayrhof auf. Der Markt werde die interaktive Grafik auf seine Homepage hochladen, so dass sich die Bürger selbst ein Bild der Situation machen und Kritik und Vorschlägen anbringen können, sagte Joas. In einigen Wochen werde es dann eine weitere Veranstaltung zum Thema „Solarleitplan Nesselwang“ im Marktrat geben.