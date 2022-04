Darum ist der Kalvarienberg in Füssen so besonders

Der Kalvarienberg in Füssen gilt als ein ganz besonderer Ort. Hier wallfahrteten schon Könige. Was es mit der Geschichte des Orts auf sich hat, lesen Sie hier.

15.04.2022 | Stand: 12:59 Uhr

Fast 2000 Kalvarienberge gibt es in Europa, die das Leiden Christi nachzeichnen. Mal sind sie schlicht gestaltet, mal geradezu opulent. Feststeht, dass der Kalvarienberg in Füssen in dieser Liste einen besonderen Platz einnimmt. Das dürfte auch an der speziellen Mischung aus Besinnungsort und Wanderweg mit grandiosem Panorama liegen. Nicht zuletzt deshalb gehört es für viele Füssener zum festen Brauch, im Laufe des Karfreitags von der Frau-am-Berg-Kirche dort hinauf zu pilgern.

Kalvarienberg in Füssen: Das ist die Geschichte hinter der Gipfelplattform

So tat es auch der damalige Pfarrer Graf im Jahr 1832. Im damaligen Frühling bestieg er erstmals den Hutlerberg (den heutigen Kalvarienberg) und war überwältigt von der Aussicht: Schon damals reifte wohl in ihm der Gedanke, hier „dem Leiden Christi eine Verehrungsstätte zu errichten“, wie es in dem Werk „Der Füssener Kalvarienberg 1837 - 1985“ von Angelika und Reinhold Böhm heißt.

Diesem Pfarrer aus Füssen ist der Kalvarienberg zu verdanken

1837 zimmerte der Pfarrer aus rohen Tannenstämmen ein Kreuz auf dem Berg, das immer mehr Gläubige anlockte. Graf gelang es, die Bevölkerung aus nah und fern für das Vorhaben zu begeistern. So schleppten Wanderer bereitwillig Steine auf den Berg und legten Bürger den Weg an – allein während der Fastenzeit im Jahr 1840 arbeiteten fast 100 Menschen am Projekt mit.

Schon die Wittelsbacher hielten den Kalvarienberg in Füssen für einen besonderen Ort: Sie stifteten Partikel des Jesu-Kreuzes

Auch das bayerische Königshaus ließ sich von der Begeisterung anstecken: Kronprinz Maximilian stiftete 1842 ein Kreuzpartikel für den Kalvarienberg. Auf seinen Wunsch hin wurde in der Grabkapelle ein ewiges Licht so angebracht, dass es von Schloss Hohenschwangau aus zu sehen war.

Im Jahr 1861 galt das Lebenswerk von Graf als vollendet – knapp ein Jahr später starb er. Doch auch in der Zeit danach wurde die Anlage immer wieder ergänzt und verschönert. Zuletzt waren im Jahr 2019 größere Arbeiten nötig, als infolge eines Sturms die Kreuzesgruppe auf der Gipfelplattform beschädigt wurde. Inzwischen hängt die imposante Heilandsskulptur wieder an ihrem Platz.

Infos zu weiteren Sehenswürdigkeiten in und um Füssen lesen Sie hier.