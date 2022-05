Deshalb sind in Füssen bei einem schweren Unwetter die Schranken an Bahnübergängen zugegangen

Am Montag tobte über Füssen ein schweres Unwetter. Bei Bahnübergängen sind die Schranken zugegangen. Deutsche Bahn: Unwetter führte zu Problemen.

28.05.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Das heftige Unwetter Anfang der Woche hatte auch Folgen für die Deutsche Bahn: An mehreren Bahnübergängen in Füssen gingen die Schranken zu. Für die Sicherheit gibt es laut Pressestelle der Deutschen Bahn mehrere Stufen.

Bahnübergänge Froschenseestraße, Venetianerwinkel und Hopfensee waren betroffen

Es waren heftige Regenmassen, die am Montagnachmittag auf die Lechstadt niederprasselten – inklusive Hagel. Davon blieben auch Anlagen der Deutschen Bahn nicht verschont. Wie die Pressestelle auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sind die zwei Bahnübergänge im Venetianerwinkel gegen 15.40 Uhr ausgefallen. Nach dem zweiten Gewitter gegen 19 Uhr hat es dann noch die Bahnübergänge Froschenseestraße und Hopfensee erwischt.

Bilderstrecke

Unwetter im Allgäu: Einsätze im Ostallgäu

1 von 15 Schnee im Mai? Nein: Ein schwerer Hagelschauer ist am Montagnachmittag über Füssen und das Ostallgäu gezogen. Bild: Benedikt Siegert Schnee im Mai? Nein: Ein schwerer Hagelschauer ist am Montagnachmittag über Füssen und das Ostallgäu gezogen. Bild: Benedikt Siegert 2 von 15 Das Unwetter traf vor allem Füssen und die Umgebung. Bild: Benedikt Siegert Das Unwetter traf vor allem Füssen und die Umgebung. Bild: Benedikt Siegert 3 von 15 Auf den Hagelschauer folgte Starkregen. In Teilen der Füssener Innenstadt stand in kürzester Zeit das Wasser. Bild: Benedikt Siegert Auf den Hagelschauer folgte Starkregen. In Teilen der Füssener Innenstadt stand in kürzester Zeit das Wasser. Bild: Benedikt Siegert 4 von 15 Die Feuerwehr Füssen war am Nachmittag damit beschäftigt, Wasser aus dem Luitpoldpark-Hotel zu pumpen. Bild: Benedikt Siegert Die Feuerwehr Füssen war am Nachmittag damit beschäftigt, Wasser aus dem Luitpoldpark-Hotel zu pumpen. Bild: Benedikt Siegert 5 von 15 Am Luitpoldpark-Hotel ist die Tiefgarage in Folge des Unwetters mit Wasser vollgelaufen. Bild: Benedikt Siegert Am Luitpoldpark-Hotel ist die Tiefgarage in Folge des Unwetters mit Wasser vollgelaufen. Bild: Benedikt Siegert 6 von 15 In Füssen musste die Feuerwehr Wasser aus einem Netto pumpen, nachdem es am Montag zu einer Sturzflut gekommen war. Bild: Benedikt Siegert In Füssen musste die Feuerwehr Wasser aus einem Netto pumpen, nachdem es am Montag zu einer Sturzflut gekommen war. Bild: Benedikt Siegert 7 von 15 Die Feuerwehr Füssen muss Wasser aus dem Luitpoldpark-Hotel pumpen. Der Netto-Markt im Untergeschoss musste evakuiert werden. Bild: Benedikt Siegert Die Feuerwehr Füssen muss Wasser aus dem Luitpoldpark-Hotel pumpen. Der Netto-Markt im Untergeschoss musste evakuiert werden. Bild: Benedikt Siegert 8 von 15 In Füssen kam es wegen des Unwetters zu einem größeren Einsatz. Dort ist die Tiefgarage des Luitpoldpark-Hotels mit Wasser vollgelaufen. Auch ein Netto-Markt im Untergeschoss musste evakuiert werden. Bild: Benedikt Siegert In Füssen kam es wegen des Unwetters zu einem größeren Einsatz. Dort ist die Tiefgarage des Luitpoldpark-Hotels mit Wasser vollgelaufen. Auch ein Netto-Markt im Untergeschoss musste evakuiert werden. Bild: Benedikt Siegert 9 von 15 Meteorologen sprechen sogar von einer Sturzflut. Bild: Benedikt Siegert Meteorologen sprechen sogar von einer Sturzflut. Bild: Benedikt Siegert 10 von 15 In Füssen kam es wegen des Unwetters zu einem größeren Einsatz. Dort ist die Tiefgarage des Luitpoldpark-Hotels mit Wasser vollgelaufen. Auch ein Netto-Markt im Untergeschoss musste evakuiert werden. Bild: Benedikt Siegert In Füssen kam es wegen des Unwetters zu einem größeren Einsatz. Dort ist die Tiefgarage des Luitpoldpark-Hotels mit Wasser vollgelaufen. Auch ein Netto-Markt im Untergeschoss musste evakuiert werden. Bild: Benedikt Siegert 11 von 15 Im Westen von Füssen liefen Keller voll. Dabei schwemmte es auch Äste und Blätter in die Räume. Von der Wucht des Wassers wurden sogar Waschmaschinen umgeworfen. Bild: Heike Heel Im Westen von Füssen liefen Keller voll. Dabei schwemmte es auch Äste und Blätter in die Räume. Von der Wucht des Wassers wurden sogar Waschmaschinen umgeworfen. Bild: Heike Heel 12 von 15 Auch in Wertach (Oberallgäu) kam es zu Hagelschauern. Bild: Benni Liss Auch in Wertach (Oberallgäu) kam es zu Hagelschauern. Bild: Benni Liss 13 von 15 Dabei fielen teils 1-Euro-große Hagelkörner vom Himmel. Bild: Benni Liss Dabei fielen teils 1-Euro-große Hagelkörner vom Himmel. Bild: Benni Liss 14 von 15 Auch in Kaufbeuren gab es am Montagabend überflutete Unterführungen. Bild: Mathias Wild Auch in Kaufbeuren gab es am Montagabend überflutete Unterführungen. Bild: Mathias Wild 15 von 15 Auch in Kaufbeuren gab es am Montagabend überflutete Unterführungen. Bild: Mathias Wild Auch in Kaufbeuren gab es am Montagabend überflutete Unterführungen. Bild: Mathias Wild 1 von 15 Schnee im Mai? Nein: Ein schwerer Hagelschauer ist am Montagnachmittag über Füssen und das Ostallgäu gezogen. Bild: Benedikt Siegert Schnee im Mai? Nein: Ein schwerer Hagelschauer ist am Montagnachmittag über Füssen und das Ostallgäu gezogen. Bild: Benedikt Siegert

„Alle Probleme wurden durch das Unwetter ausgelöst“, teilt eine Sprecherin mit. Beim Übergang Füssen 1 waren alle vier Schrankenantriebe betroffen. Der Defekt entstand durch einen Blitzschlag. Bei den anderen beiden Übergängen sind elektronische Bauteile – Dioden – durch eine Überspannung kaputt gegangen. Damit Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer bei ausgefallenen Schranken geschützt werden, gibt es Sicherheitsmaßnahmen. Denn das schlechteste Szenario ist, wenn die Schranken – obwohl sie schließen müssten – offen bleiben und es Signalstörungen gibt. Dazu gibt es mehrere Ebenen, teilt die Bahn mit. „Die Schranken fallen aus Sicherheitsgründen durch die Schwerkraft zu.“

Darauf müssen Autofahrer bei Bahnübergangen achten

Das wird als Ersatzschließen bezeichnet, wenn der Antrieb defekt ist. Im Falle der defekten Dioden gehen die Schranken nicht mehr auf. Zusätzlich gibt es eine weitere Ebene für den Einzelfall, dass Schranken offenbleiben. Das könne passieren, wenn ein Rechner ausfällt. Dabei springt dann das Rotlicht an. Für Verkehrsteilnehmer ist wichtig, wenn Schranken geschlossen sind und rote Warnsignale leuchten, ist Vorsicht geboten, so die Pressestelle. Wie lange die Übergänge geschlossen waren, teilte die Bahn bis zum Redaktionsschluss nicht mit. Das Unwetter Anfang der Woche führte zu einem Großeinsatz von Feuerwehrkräften aus dem südlichen Ostallgäu. Bis spät in die Nacht waren die Einsatzkräfte in Füssen und Umgebung unterwegs, um vollgelaufene Keller und Tiefgaragen auszupumpen. Auch Hotels mussten teilweise evakuiert werden.