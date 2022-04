Das Algen-Rätsel am Weißensee bei Füssen ist gelöst

Das Wasserwirtschaftsamt klärt auf, was die Ursache für den Befall durch die giftige Blutalge im war. Steht einer sorglosen Badesaison damit nichts mehr im Weg?

25.04.2022 | Stand: 17:13 Uhr

Lange war gerätselt worden, was der Grund für das plötzliche Auftreten giftiger Algenarten im Weißensee bei Füssen gewesen sein könnte. Über Wochen war das Gewässer im vergangenen Herbst auf Behördenanordnung gesperrt gewesen. Ganze Algenteppiche hatten sich an der Oberfläche gebildet. Menschen und Tiere mussten das Gewässer meiden, da sie sich sonst gesundheitsgefährdenden Körperreaktionen ausgesetzt hätten.

Blutalgen im Weißensee bei Füssen: Das war die Ursache

Spekuliert worden war seither viel über die Ursache. Wie kam die Burgunderblutalge in den Weißensee? Waren menschengemachte Verunreinigungen, etwa durch in den See gespültes Waschmittel, der Grund? Waren es Zugvögel, die durch ihre Hinterlassenschaften eine biologische Reaktion auslösten? Ist der Klimawandel der Grund?

Stadt und Gesundheitsbehörden hatten im September ein Badeverbot für den Weißensee ein Badeverbot erlassen, weil eine Gefährdung von Mensch und Tier nicht ausgeschlossen werden konnte. Bild: Benedikt Siegert

Wie kamen die Blutalgen in den Weißensee bei Füssen?

Sarah Balz vom Wasserwirtschaftsamt in Kempten klärt das in einem Schreiben jetzt auf: Demnach handelte es sich bei der starken Algenblüte im Weißensee um ein natürliches Phänomen. Normalerweise – und das sei der große Unterschied – komme die Burgunderblutalge jedoch nur in sehr tiefen Regionen des Sees vor. „Unter bestimmten Randbedingungen kann sie jedoch aus den tieferen Wasserschichten bis an die Gewässeroberfläche aufsteigen und dort Blüten ausbilden“, sagt Balz. Erst zwei Mal sei so etwas am Weißensee in diesem großen Ausmaß vorgekommen: 1965 und 2021. Womöglich bedingt durch eine jeweils sehr geringe Phosphat-Konzentration zu dem Zeitpunkt im Gewässer.

Kann man künftig wieder sorglos im Weißensee bei Füssen baden?

Doch was hat das nun für Konsequenzen? Schließlich hatte extremer Algenbefall andernorts schon zu radikalen Maßnahmen geführt: etwa das Ablassen eines ganzen Sees, den Einsatz von Chemie. Oder einer Bejagung der Wasservögel, die durch ihren Kot und Nährstoffeintrag auch ein Grund für Algenbefall sein könnten.

Balz rät der Stadt Füssen aber dazu, nichts von alledem zu unternehmen. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehe keine Veranlassung zur „Durchführung von Restaurierungsmaßnahmen im Gewässer“. Der ökologische Zustand des Weißensees sei nämlich trotz des Allgenvorkommens gut. Das hätten Untersuchungen zuletzt 2009 und 2016 ergeben. Auch heuer steht wieder turnusgemäß eine solche an. Dabei werden ab dem Frühjahr (Eisaufgang) monatliche Probenahmen auf dem See ab der tiefsten Stelle durchgeführt. „Während der Vegetationsphase erfolgt zu dem eine Erhebung der Wasserpflanzenbestände des Sees und des Seegrundes bis zur Lichtgrenze“, teilt Balz mit.

Der Weißensee ist auch für Angler ein beliebtes Gebiet. Bild: Benedikt Siegert

In diesem Jahr wird der Weißensee turnusgemäß von Experten untersucht

Lesen Sie auch

Fragt doch mal die Allgäuer Italien rätselt über "blutenden See" - im Allgäu kennt man dieses Natur-Schauspiel schon lange

Nach einer eingehenden physikalisch-chemischen und biologischen Bewertung der Ergebnisse werde der Weißensee damit auch heuer wieder in eine Zustandsklasse eingeteilt. Dies geschehe auf Basis der EG-Wasserrahmenrichtlinie. Darin haben sich die EU-Staaten verpflichtet, bis 2027 für alle ihre Gewässer eine mindestens gute Zertifizierung für ihre Gewässer zu erreichen.

Diesen Standard habe der Weißensee laut Wasserwirtschaftsamt aber schon längst erreicht. Er gehöre anhand der gemessenen Resultate zu den „Top-Gewässern“ in der Region.

Wie steht es um die Badesaison am Weißensee bei Füssen?

Steht einer sorgenfreien Badesaison damit nichts mehr im Weg? Die Behörden sagen derzeit ja. Wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter mitteilt, überlege die Stadt jedoch, spezielle Hinweistafeln aufzustellen. „Um bei Besuchern und Badegästen einfach mehr Verständnis für derartige Naturerscheinungen wie das Algenvorkommen zu erlangen“, sagt der Rathaus-Chef. Dabei könne man über die wichtigen ökologischen Stoffkreisläufe im Gefüge eines Natursees aufklären.

Sollte es wider Erwarten erneut zu einem verstärkten Algenvorkommen an der Wasseroberfläche kommen, wäre man durch die laufenden Probeentnahmen des Wasserwirtschaftsamts sehr schnell informiert und gewappnet, sagt Eichstetter.