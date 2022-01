Pfarrer aus Füssen ist nicht mehr Dekan in Marktoberdorf: Warum Frank Deuring von dem Posten zurückgetreten ist

Werner Haas aus Pfronten ist der neue Dekan für das Dekanat Marktoberdorf. Der Füssener Pfarrer Frank Deuring gibt das Amt ab. Das sind die Hintergründe.

29.01.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Der Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Pfronten/Nesselwang, Werner Haas, ist seit 25. Januar neuer Dekan des Dekanates Marktoberdorf. Bischof Bertram Meier ernannte den 56-Jährigen und wünschte ihm alles Gute für „diesen sehr wichtigen Dienst“. Der bisherige Dekan, der Füssener Pfarrer Frank Deuring, hatte dieses Amt von 2008 bis 2021 inne.

Marktoberdorf: Dekan Haas ist für sechs Jahre ernannt

Dekan Haas ist zunächst für sechs Jahre ernannt, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums Augsburg. Er wurde 1965 in Wangen geboren und 1998 zum Priester geweiht. Nach seiner Kaplanszeit in Pfaffenhofen und Illertissen wirkte er als Pfarrer in Nordendorf und Starnberg. 2017 übernham er die Leitung der Pfarreiengemeinschaft Pfronten/ Nesselwang. Das Dekanat Marktoberdorf besteht aus neun Pfarreiengemeinschaften mit 31 Pfarreien. Nach Angaben des Bistums leben 45.000 Katholiken in diesem Gebiet.

Der Füssener Pfarrer Frank Deuring ist damit nicht mehr Dekan des Dekanats Marktoberdorf. Er hatte bereits im vergangenen Jahr sein Rücktrittsgesuch eingereicht, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Gründe seien weitere Projekte, die viel Zeit in Anspruch nehmen.

Stadtpfarrer von Füssen hatte das Amt mehr als zehn Jahre inne

Deuring hatte das Amt von 2008 bis 2021 inne und reichte sein Rücktrittsgesuch bereits im September ein. Als Grund nennt der Pfarrer im Gespräch mit unserer Redaktion die vielen verschiedenen Aufgaben, in die er eingebunden sei: Er ist Supervisor in der Diözese – also Berater für Mitarbeiter, ist Teil der Kommission für die Ökumene und bringt das Bauprojekt auf dem Kirchenareal Zu den Acht Seligkeiten voran. Konkret dürfte es dabei voraussichtlich Ende 2023/Anfang 2024 losgehen. Als ein wichtiges Projekt in seiner Zeit als Dekan bezeichnet Deuring die Dekanatsentwicklung. Die Beteiligten stellten sich dabei die Frage, wie sie auf Dekanatsebene mehr zusammenarbeiten könnten. „Dabei entstand eine Aufbruchstimmung, die bis heute anhält“, sagt der Pfarrer. Beispielsweise gehe es dabei um die Zusammenarbeit bei der Firmvorbereitung oder um die Trägerschaft von Kindergärten.

Der neue Dekan Werner Haas ist seit 2017 für die Pfarreiengemeinschaft Pfronten/Nesselwang zuständig. Bei seinem Antritt sagte der 56-Jährige: Bei seiner Arbeit sei ihm „die persönliche Seelsorge besonders wichtig, zum Beispiel in Tauf-, Braut- und Trauergesprächen“. Hier komme man „besonders persönlich und nah an die Menschen heran.“ Haas sieht es als „eine der wichtigsten und schönsten Aufgaben eines Priesters an, die Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen, vor allem in der Verkündigung und der Feier der Sakramente“, berichtete unsere Redaktion bei seinem Antritt.

