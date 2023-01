Das einsatzreichste Jahr aller Zeiten für Feuerwehr Füssen

Die Füssener Feuerwehr verzeichnet im vergangenen Jahr 555 Einsätze. In den Jahren zuvor waren es durchschnittlich 277. Dickes Lob für die ehrenamtlichen Kräfte.

31.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Füssen-Stadt hat in ihrer langen Geschichte seit 1862 schon viel erlebt. Noch nie aber ein Jahr wie 2022: „Das war das einsatzreichste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen“, sagte Kommandant Thomas Roth bei der Dienstversammlung. 555 Einsätze standen am Ende des Jahres zu Buche – in den sieben Jahren zuvor waren es durchschnittlich 277. Auslöser für das deutliche Ansteigen der Einsatzzahlen: Naturgewalten und Unwetter. Umso mehr lobte Roth – wie auch andere Redner – seine ehrenamtliche Truppe: Trotz der hohen Belastung stünden die Aktiven immer bereit, um im Ernstfall auszurücken.

Sintflutartige Regenfälle

Besonders gefragt waren Füssens Feuerwehrleute im Mai: Ein schweres Unwetter sorgte für sintflutartige Regenfälle im Königswinkel. Keller und Tiefgaragen liefen voll, ein Supermarkt stand unter Wasser, mehrere Hotels wurden evakuiert. Ungewöhnlich war der Vorfall in einer Wohnung: Dort wurden Massen an Hagelkörnern aus einer Toilette herausgedrückt. Allein bei diesem Einsatz bis spät in die Nacht kam die Füssener Wehr auf 160 Einsätze, andere Feuerwehren aus dem Umland eilten zudem nach Füssen, um zu helfen.

Auch in Pinswang im Einsatz

Wie viele andere Einsatzkräfte waren die Füssener Feuerwehrleute auch gefragt, als im Frühjahr ein großer Waldbrand im Tiroler Pinswang ausgebrochen war. Das Feuer am Schwarzenberg hatte sich auf eine Fläche von etwa 35 Hektar ausgedehnt. Wegen des steilen Geländes gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, die Füssener beteiligten sich an zwei Tagen daran. Leider sei dabei auch ein Aktiver am Kopf verletzt worden, berichtete Kommandant Roth.

Aber auch Einsätze, über die man im Nachhinein schmunzeln kann, gab es. Etwa als ein kleiner Bub mit seinem Finger in einem Schraubenschlüssel stecken blieb. Nachdem im Krankenhaus alle Versuche, den Finger wieder frei zu bekommen, gescheitert waren, wurde die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte scheiterten anfangs auch – und griffen dann zur Flex. Wobei Roth versicherte: „Der Bub ist ohne Kratzer davongekommen.“

Fokus auf die Ausbildung in Füssen gelegt

Nicht nur viele Einsätze hatte die Feuerwehr zu stemmen. 2022 wurde auch besonderer Wert auf die Ausbildung gelegt. Nach zwei Coronajahren wurde nämlich auf die sonst übliche Sommer- und Winterpause verzichtet, weil man die Ausfälle in den Corona-Jahren kompensieren wollte. So kamen zu den 4785 Einsatzstunden auch über 3900 Übungsstunden – insgesamt waren es 8723,5 Stunden, die die ehrenamtlichen Kräfte der Füssener Feuerwehr leisteten. „Auch ein neuer Rekord“, sagte Roth. Er hofft auf ein ruhigeres Jahr 2023. Denn 555 Einätze seien irgendwann für eine Freiwillige Feuerwehr nicht mehr zu stemmen. Richtig ruhig wird es aber nicht: Mit Blick auf die Einsatzzahlen im Januar erwartet Roth für dieses Jahr um die 360 Einsätze.