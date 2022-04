Das Fiassar Osterspiel ist „auferstanden“

Das Allgäuer Heimatwerk lässt das um 1450 aufgeschriebene Stück voll aufblühen. Bezüge zur Gegenwart lassen sich darin recht leicht finden.

21.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Aus den Handschriften des ehemaligen Klosters Sankt Mang wurde das „Fiassar Osterspiel“, geschrieben um 1450, ausgegraben. Gespannt warteten die Besucher, die das Gotteshaus bis auf den letzten Platz füllten, auf die Premierenaufführung, bei der das mittelalterliche Spiel seine „Auferstehung“ feiern sollte. Pater Michael hatte zuvor dazu noch den Segen Gottes gegeben.

Neuinszenierung unter Regisseurin Mirian Dunja Westerdoll

Die ausgefeilte Neuinszenierung unter der Regie von Miriam Dunja Westerdoll und die Leidenschaft der etwa 30 mitwirkenden Sänger, Musikanten und Schauspieler aus Füssen, dem südlichen Ostallgäu, Augsburg und München ließen sowohl die geistliche Ebene mit ihrer beseelten Verinnerlichung, aber auch die Dramatik und den Sarkasmus der weltlichen Ebene voll aufblühen. Es fiel den Zuschauern nicht schwer, Bezüge zur gegenwärtigen Zeit herzustellen.

Erzähler schafft gekommt Zusammenhänge

Das Bühnenbild liefert auf dem Originalschauplatz der Altar mit der Figur des auferstandenen Christus über dem Tabernakel und der entzündeten Osterkerze. Der Erzähler (Richard Hartmann), schafft gekonnt die Zusammenhänge mit seiner guten Artikulation, auch im Fiassar Dialekt. Geschickt nimmt er dabei verschiedene Positionen ein und agiert, wie die anderen Mitspieler im Mittelgang oder vor dem Altarraum der Kirche. Er scheut sich nicht, auch die Kanzel als Verkündigungsort zu wählen.

Orgel und Gesang bereichern Schauspiel

Mit seinem Ruf „Silete, schweiget still ihr Leit“, beginnt das Spiel mit liegendem Orgelton. Die Orgel, gespielt von Helene von Rechenberg, wird immer wieder melodramatisch eingesetzt und bereichert und vertieft zusammen mit den von Cantus München ausgezeichnet dargebotenen lateinischen geistlichen Gesängen im gregorianischen Stil die schauspielerische Darstellung. Die drei Marien, Mater Jesu (Maria K. Allgaier), Maria Mater Jacobi (Anja Mayr) und Maria Magdalena (Johanna Fleschhut) verraten in ihrem Sprechen, ihrem Gang und ihren verhaltenen Gebärden Schmerz, Trauer und Verzweiflung über Jesu Leiden und seinen Tod und letztlich auch über das leere Grab. Sie erstarren zuweilen zu lebenden Bildern. Von den während des ganzen Spiels mit ausgebreiteten Flügeln vor dem leeren Grab stehenden Engeln vernehmen sie zurückhaltend die frohe Botschaft der Auferstehung. Auch der Teufel (Gerhard Werlitz) hat bei diesem Spiel seinen Platz.

"Arme Seele" befreit sich

Eine herausragende Szene ist das Bezirzen der „Armen Seele“ (Sarah Hummel), die auch das Lied von Oswald von Wolkenstein singt. Schließlich befreit sie sich. Die Hölle, die im Seitengang im roten Licht erstrahlt, bleibt ihr erspart. An diesem Ort landen die verschiedenen Stände, die in der Art der Satire ihr Bekenntnis ablegen. So wird die Ordnung wieder hergestellt. In den verschiedenen Rollen glänzen die hervorragend kostümierten „Schindauer“. Der Kaiser, der Bischof, der Bäcker, der Bürgermeister, der Medicus als Quaksalber und nicht zuletzt die Wittib mit ihren eigenartigen Pilzgerichten offenbaren sich im glaubhaften Spiel nicht zu ihrem Vorteil. Mehr soll hier nicht verraten werden. Es ist eine Szene, die zum Schmunzeln anregt und weit entfernt ist von der heilen Welt.

Am Schluss stimmt die Gemeinde freudig ein

Ein Lichtstrahl im Kirchenraum verkündet schließlich das Erscheinen Christi und Maria Magdalena erkennt ihn. Im Wettlauf stürmen Petrus und Johannes zum Grab und bekommen von ihr die frohe Botschaft. Zum Magnum Gaudium erklingen gekonnt die Gitarre und die Geige im Zusammenspiel. Der wuchtige Orgelklang bindet schließlich die Gemeinde mit ein, die freudig in den Gesang „Christ ist erstanden“ mit einstimmt.

Die Mitwirkenden wurden zum Ende mit langem Beifall belohnt. Füssen kann sich freuen über dieses Osterspiel, das durch wiederkehrende Aufführungen zur Tradition werden sollte.