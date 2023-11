Das ist 2024 beim Abwasserzweckverand Füssen geplant: Von Kanalsanierung bis Carportbau

Der Abwasserzweckverband Füssen steht wirtschaftlich gut da. Die Schulden sinken weiter. 2024 stehen ein paar größere Projekte auf der Agenda.

Die Kanalsanierung in Weißensee-Moos ist mit 450.000 Euro im Haushalt 2024 des Abwasserzweckverbandes (AZV) Füssen der größte Posten. Ihn zu finanzieren ist aber kein großes Problem für den Kommunalverband, dem die Stadt Füssen mit 76,2 Prozent sowie die Gemeinden Schwangau (17,5), Hopferau (3,6) und Eisenberg (2,7) angehören. Der AZV wirtschaftet gut. Das bestätigte Kämmerer Thomas Klöpf bei der Verbandsversammlung. Der Haushalt 2024 sieht keine Kreditaufnahmen vor. Stattdessen werden die vorhandenen Kredite weiter getilgt und der Schuldenstand sinkt auf 652.000 Euro. Läuft es wie geplant weiter, könnte der AZV in etwa fünf Jahren schuldenfrei sein.

AZV Füssen bleibt mehr Geld für Investitionen

Durch die Tilgung der Kredite "bleibt mehr für Investitionen", sagt Klöpf. Neben der Kanalsanierung in Moos werden kommendes Jahr 162.000 Euro für die Isolierung des Faulturms 1 verwendet. Damit dieser richtig arbeiten kann muss er laut dem Betriebsleiter der Füssener Kläranlage, Rudolf Fichtl, konstant auf 35 Grad Celsius gehalten werden. Das verbrauche im Winter viel Heizöl. Eine Isolierung soll die Ausgaben verringern. Die Verbandsräte Niko Schulte und Michael Weisenbach regten in diesem Zusammenhang an, doch mithilfe eines Experten ein Energiekonzept für die gesamte Kläranlage zu erstellen. Das soll geprüft werden.

Auf der Agenda für 2024 stehen an größeren Projekten außerdem die Generalsanierung eines Hauses mit Mitarbeiterwohnung in Ehrwang für 50.000 Euro, der Bau eines Carports mit Photovoltaikanlage auf dem Dach für insgesamt 85.000 Euro, der Umbau der Gasanlage für 40.000 Euro und eine Machbarkeitsstudie für die Sanierung des Kanals in Niederried für 18.000 Euro. An diesem Bauwerk sind laut Fichtl die Verbindungsstellen zwischen den Rohren porös. Ein Ingenieurbüro soll prüfen, wie diese Schäden am besten behoben werden können. Die Sanierung selbst ist für 2025 geplant.

Stadt Füssen produziert 980.000 Kubikmeter Abwasser

Insgesamt sind im Haushalt 2024 des AZV 2,2 Millionen Euro im Verwaltungs-- und 1,1 Millionen im Vermögenshaushalt veranschlagt. Den größten Brocken auf der Einnahmenseite macht mit 2,1 Millionen Euro die Verbandsumlage aus, die die beteiligten Gemeinden anteilige der eingeleiteten Abwassermenge an den Verband bezahlen. Für die Stadt Füssen beträgt diese zum Beispiel 1,4 Millionen Euro für 980.000 Kubikmeter Abwasser. Die kleinste Gemeinde Eisenberg zahlt 91.000 Euro für 63.000 Kubikmeter Abwasser.

Hauptkostenfaktoren sind mit 624.000 Euro die Ausgaben für Personal. Dieser Block erhöhte sich aufgrund tariflicher Gehaltssteigerungen um 57.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Auch im Energiesektor werden Preissteigerungen erwartet. Für Strom wurden deshalb 360.000 Euro angesetzt, für Öl und Gas 80.000 Euro. Die Unterhaltskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen steigen von 163.000 auf 216.000 Euro. Darin ist eine Vielzahl an Unterhaltsmaßnahmen enthalten, zum Beispiel die Reinigung der Faultürme sowie planmäßige Reparaturen und Wartungen. Für Verbrauchsmittel, darunter Stoffe, die für den Kläranlagenbetrieb nötig sind, werden 239.000 Euro veranschlagt. Um die Kommunen zu entlasten, werden den Rücklagen 200.000 Euro entnommen. Die Verbandsversammlung stimmte dem Haushalt einstimmig zu.

Jährlich 700 Tonnen Klärschlamm in der Kläranlage in Füssen

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde die Vertragsverlängerung mit der Firma Emter, die den Klärschlamm aus Füssen entsorgt. Für eine Tonne kostet das 115 Euro netto. Der Preis liegt 5 Euro unter dem bisherigen. Pro Jahr fallen etwa 700 Tonnen Klärschlamm an. Schulte wollte wissen, ob sich dieser Klärschlamm nicht anders nutzen lasse. Bisher wird er verbrannt und die Wärme steige einfach in die Luft. Das aber ist laut Fichtl und dem Verbandsvorsitzenden, Füssens Bürgermeister Maximilien Eichstetter, schwierig, da in Füssen zu wenig Klärschlamm anfällt, um in wirtschaftlich selbst zu nutzen. Auch eine Kombination mit Grüngut funktioniere nicht. "Momentan bringen alle ihren Klärschlamm zu Emter", sagt Fichtl über die Kläranlagen in der Region. Das Altenstädter Unternehmen liegt am nächsten. Für die Zukunft erwartet Fichtl aber Konkurrenzfirmen und billigere Preise.

Neu vergeben wurde mit einstimmigem Beschluss der Stromliefervertrag bis 2026 an das EWR Reutte. Überraschenderweise, sagt Eichstetter, seien die Preis gefallen und lägen nun bei rund 150 Euro pro Megawattstunde. Weisenbach schlug vor, dass sich die Gemeinden im Energiebereich mehr zusammenschließen sollten, um eine besser Verhandlungsbasis zu haben und in der Folge niedrigere Preise zu erzielen. Das könne man laut Eichstetter angehen und ein Datum definieren, ab wann man die Ausschreibungen für neue Verträge gemeinsam macht.