Kritik an Plänen für die Floßergasse: "Das ist die Seele von Füssen"

Der Historische Verein Alt Füssen kritisiert die Pläne der Stadt, ein Grundstück verkaufen zu wollen. Politiker seien sich der Verantwortung nicht bewusst.

03.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Es könne doch nicht sein, dass das Grundstück zugebaut werde, empört sich eine Frau. Eine andere ergänzt: „Das ist die Seele von Füssen.“ Es sei schlimm, wie die Stadt mit diesem Grundstück umgehe. Am Samstag trafen sich Mitglieder des Historischen Vereins Alt Füssen rund um die Stadtratsmitglieder Magnus Peresson (UBL) und Dr. Christoph Böhm (CSU) am Franziskanerkloster. Der Blick richtete sich dabei hangabwärts auf ein Grundstück in der Floßergasse. Böhm und Vereinsvorsitzender Peresson fordern: Auf diesem Grundstück dürfe kein Neubau entstehen. Es gehe um eine verträgliche, sich in die historische Umgebung einfügende, sensible Behandlung des Areals.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.