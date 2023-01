„Das Leben ist langsamer geworden“ - was eine Influencerin aus den USA in Seeg erlebt

Madison Fichtl ist von den USA nach Seeg gezogen. Von dieser nicht immer einfachen Zeit, ihrem Familienleben und ihren Reisen berichtet sie auf Instagram.

27.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„Ich liebe es, dass das Leben langsamer geworden ist“, sagt Madison Fichtl. Die US-Amerikanerin empfindet das so, seit sie in Seeg lebt. Die deutsche Kultur, die Ladenöffnungszeiten, aber auch der realistischere Umgang mit vielem zwängen einen fast zur Entspannung. In den USA sei alles rund um die Uhr geöffnet. Es wirke, als hätte man nie Zeit, sich mal nur hinzusetzen. Alles sei ein Wettbewerb um den besten Job, das schönste Auto, das größte Haus, bei dem sich manche bis zum Äußersten abrackern und verschulden. „Ich hatte dort zwölf Tage Urlaub im Jahr und selbst dann wurde von mir erwartet, erreichbar zu sein.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.